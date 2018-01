Foreldrepar siktet for mishandling av datter (3 md.): Undersøker om andre familiemedlemmer har blitt utsatt for vold

Foreldreparet som er siktet for grov mishandling av sin datter (3 md.) ble pågrepet fordi deres forklaring ikke samsvarte med jentas helsetilstand.

Foreldrene ble pågrepet på sykehus tredje juledag etter at datteren var blitt sendt dit med ambulanse.

– AMK ble varslet av familien om at dette barnet trengte akuttmedisinsk hjelp. Politiet ble så varslet fordi opplysningene foreldrene ga til helsepersonell ikke var forenelige med barnet helsetilstand, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til VG.

Den tre måneder gamle jenta ligger på sykehus med livstruende skader. Hennes far sitter varetektsfengslet siktet for grov mishandling.

Mor løslatt

Moren ble torsdag løslatt, til tross for at Borgarting lagmannsrett har besluttet at hun kunne holdes varetektsfengslet frem til 24. januar.

–Mistanken mot henne er ikke svekket. Siden hun ble varetektsfengslet har vi tatt en rekke avhør i saken av familiemedlemmer og av andre relevante personer. Vi mener bevisforspillelsesfaren er redusert og det er sterke menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende, sier politiadvokaten.

Henriksbø sier politiet derfor har valgt å løslate henne mot at hun har fått kontaktforbud overfor sine to eldste barn.

Vurderer utvidet siktelse



Faren er siktet for grov mishandling, mens moren er siktet for medvirkning til mishandlingen.

– Vi gjør forløpende vurderinger av om siktelsene skal utvides til å gjelde mer alvorlige straffbare forhold, sier Henriksbø.

Politiet har opplysninger om at også andre familiemedlemmer kan ha blitt utsatt for vold fra faren i familien.

Politiadvokaten understreker at dette er en veldig alvorlig sak som politiet bruker mye ressurser på.

– Det er snakk om omfattende og muligens gjentakende vold mot et forsvarsløst lite barn. Når politiet får informasjon om denne typen alvorlig vold så legger vi ned et stort arbeid i å få avdekket hendelsesforløpet og etterforsket saken grundig, sier Henriksbø.

Mor nekter straffskyld



Politiet gjennomfører nå avhør av andre i og rundt familien, og innhenter informasjon fra offentlige etater.

Ekteparet feiret jul i Oslo da datteren ble innlagt på sykehus, men er opprinnelig bosatt i en annen del av landet. Etterforskningen skjer av Oslo politidistrikt i samarbeid med det lokale politidistriktet der familien bor.

Kirsten Sigmond, som er oppnevnt som forsvarer for mor, forteller at kvinnen nekter straffskyld for passiv medvirkning til mishandling og at hun har det svært vanskelig nå.

Hverken bistandsadvokat Christian Wulff Hansen eller farens forsvarer Svein Holden ønsker å kommentere saken.