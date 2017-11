Finnsnes-drapet: Rykket ut til trusselsituasjon - fant drapsåsted

FINNSNES (VG) Politiet i Finnsnes var forberedt på noe helt annet enn det som møtte dem i huset til den drepte kvinnen i midten av 80-årene.

Tidlig mandag ettermiddag fikk politiet en melding om at en ung kvinne bevæpnet med kniv hadde truet beboere i et hus i utkanten av Finnsnes. Meldingen var alvorlig, og væpnet politi rykket umiddelbart ut. Før de kom frem hadde 21-åringen forsvunnet.

– De opplevde det som en klar trusselsituasjon, men da vi kom frem, var vårt inntrykk av at de mest av alt fryktet for hennes liv. Hun hadde en dårlig helsesituasjon og var tynt kledd, sier lensmann Arnold Nilsen til VG.

Politiet fortsatte søket, både langs vannkanten i området, og i hus og uthus. Drøye tre timer senere, klokken 15.41 kom de kom fram til boligen der kvinnen midt i 80-årene bodde, og politiet skjønte at oppdraget hadde endret karakter igjen.

– Det var ting på stedet som gjorde at vi kunne slå fast at det dreide seg om et drap, sier lensmann Nilsen.

Ikke i stand til å forklare seg

Politiet ønsker ikke å si noe om dødsårsak, eller om det er tatt beslag i noe drapsvåpen.

Den nå drapssiktede kvinnen (21) ble pågrepet i forbindelse med åstedet, og politiet beskriver pågripåelsen som udramatisk.

21-åringen ble fremstilt for lege, og sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, hvor hun er satt under vakthold av politi. Hun har ikke vært i stand til å avgi en forklaring, og politiet vil ikke diskutere hva hun har har sagt utenfor et formelt avhør. De håper hun er i stand til å forklare seg i løpet av onsdagen.

– Trenger ro og hjelp

I tillegg til å være siktet for drap på kvinnen i 80-årene er hun også siktet for trusler i det første huset. Hennes forsvarer Ulf Hansen har ennå ikke snakket med henne.

– Min klient vil nå først og fremst trenge ro og hjelp, og jeg vil avvente klientsamtale litt, skriver Hansen i en SMS til VG.

Den drapssiktede 21-åringen er hittil ukjent for politiet. Lensmann Nilsen sier også at de ikke er kjent med at hun skal ha hatt noe kontakt med helsevesenet.

Det er på det rene at siktede og drepte kjente hverandre, men de var ikke i familie. Politiet ønsker ikke å utdype hva relasjonen var. Hva som foranlediget trusselsituasjonen på den første boligen, noen hundre meter unna, er heller ikke kjent, og politiet ønsker ikke si om siktede kjente til de som bodde der fra før.

Krimteknikere fra Tromsø har gjort innledende etterforskning på åstedet, og det er ventet at teknisk bistand fra Kripos vil kunne begynne arbeidet onsdag.

Kritisk nabo

Først tre og en halv time etter at politiet fant kvinnen drept, gikk de åpent ut og fortalte om drapet. Bare noen få hundre meter unna den avdødes bolig ligger det en barnehage, og området er tungt trafikkert.

En nabo Folkebladet har snakket med er sterkt kritisk til at politiet ventet så lenge med å fortelle hva som hadde skjedd, til tross for at det ble oppfattet som en trusselsituasjon allerede ved første melding.

– Hva om gjerningspersonen ikke hadde vært i den boligen de fant henne, men vært rundt boligene her. Ikke er vi bemannet hjemme, ikke i barnehagen. Jeg tenker at sjansene er liten for at en gjerningsperson dukker opp på min dør, men samtidig er sjansen tilstede, sier vedkommende, som ønsker å være anonym.

– Jeg forstår spørsmålet og at det blir stilt, men vi kan ikke med sikkerhet si nøyaktig når drapet skjedde på nåværende tidspunkt. Med de inntrykkene og slik vi oppfattet situasjonen, utførte vi dette så godt og samvittighetsfult som vi kunne, svarer lensmann Nilsen til avisen.