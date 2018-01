Etterforsker politiet etter at TV-team fikk filme avhør

Vest politidistrikt ønsker å vise frem politiets arbeid for publikum, og lot et TV-team få være med helt inn i avhørsrommet. Nå blir de etterforsket av Spesialenheten for politisaker.

Det siste halvåret har TV-teamet fått følge forskjellige tjenestepersoner i Vest politidistrikt på nært hold. Filmopptakene skal etter planen bli til en ny dokumentarserie om politiet på TV 2.

Hendelsen som Spesialenheten nå etterforsker skjedde etter en større politiaksjon i Bergen i fjor høst, hvor flere personer ble pågrepet.

TV-teamet fikk være med da politiet aksjonerte. Senere ble det også gitt tillatelse til å filme deler av avhøret til en av de siktede i den aktuelle straffesaken.

Varslet av politiledelsen

VG er kjent med at det var uenighet mellom sentrale ledere i Vest politidistrikt om TV-teamet skulle få lov til å filme avhøret.

– Vi etterforsker mulig brudd på taushetsplikten. Like før jul ble vi varslet om en hendelse i forbindelse med en TV-produksjon, sier etterforskningsleder Ellen Eikeseth Mjøs i Spesialenheten.

Spesialenheten ønsker ikke å kommentere om etterforskningen er rettet mot Vest politidistrikt eller enkelte tjenestepersoner i politidistriktet.

– Vi er på et tidlig tidspunkt av etterforskningen. Derfor kan jeg ikke si noe mer om saken, sier Mjøs.

AVVENTER ETTERFORSKNING: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt viser til Spesialenheten for politisaker. Foto: Paul Sigve Amundsen , NTB scanpix

Det var ledelsen i Vest politidistrikt som selv varslet Spesialenheten. Saken skal ha blitt anmeldt som tjenestefeil.

– Saken VG viser til, gjelder vår håndtering av TV-produksjonen i forbindelse med en avhørssituasjon. Vi har valgt å sende saken til Spesialenheten for deres vurdering. Saken ligger hos dem nå og ytterligere spørsmål må rettes dit, skriver politimester Kaare Songstad i en e-post.

Politiets intranett: TV-serie med fokus på ledere

VG er kjent med at håndteringen av saken og det at den ble anmeldt til Spesialenheten har ført til interne diskusjoner og murring i gangene på Politihuset i Bergen.

Filmopptakene av avhørssituasjonen med den siktede personen i straffesaken skal være slettet. VG har ikke oppnådd kontakt med vedkommende.

TV-teamet som Vest politidistrikt samarbeider med, kommer fra produksjonsselskapet ITV Studios.

Samarbeidet ble omtalt på politiets intranett i fjor høst, ifølge fagbladet Norsk politi:

«Et TV-team skal følge Vest politidistrikt. Selskapet ITV, som har produsert Nattpatruljen og Lov og orden, skal filme både på lensmannskontorer og politihuset i Bergen. De vil lage en serie som viser bredden i politiets samfunnsoppdrag. Det blir fokus på hvordan ledere løser sine oppgaver.»

– Godt samarbeid

Filmingen startet opp under Sykkel-VM i september, da om lag 900 politifolk fra hele landet var i sving for å sørge for sikkerheten i Bergens gater.

Politimesteren mener samarbeidet med TV-teamet har fungert godt.

– ITV har fulgt ansatte og ledere i Vest politidistrikt med filmkamera. Vi ønsker å åpne dørene til publikum så de kan se alle nyansene av politiets arbeid i en bredde det ikke er vist før. I bunn ligger en avtale som blant annet regulerer anonymisering av tredjepartspersoner og rutiner for å ivareta politiets taushetsplikt. Samarbeidet har til nå fungert veldig godt, skriver politimester Songstad.

Det mulige lovbruddet som Spesialenheten nå etterforsker har ikke satt en stopper for filmingen til dokusåpen.

ITV Studios ønsker ikke å kommentere filmingen av avhørssituasjonen.

– Alt rundt det må politiet uttale seg om. Vi jobber med en dokumentarserie som er tenkt for TV 2, det er alt jeg kan si, sier produsent Solveig Schanke Eikum.

