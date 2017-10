OSLO TINGRETT (VG) Den forslåtte eleven fikk hjernerystelse og hevder tiltalte «sverget på moren sin» at han skulle drepe ham.

– Vi var akkurat ferdige med en gymtime, og N.N. ropte på meg, så jeg trodde han ville fortelle meg noe. Da han kom nærmere så jeg at han var sinna og aggressiv, sier fornærmede, som i etterkant av hendelsen har byttet skole.

Verken den tiltalte unge mannen, som har erkjent straffskyld for hendelsen, eller fornærmede har gitt noen forklaring på hva som lå bak det brutale angrepet inne i en korridor på Ulsrud videregående skole i mars.

– Han tok tak i kjeven min, dyttet meg og dunket hodet mitt inntil veggen. Alt ble svart i 30 sekunder omtrent, forteller eleven.

Se bilder av våpnene: Dette vil folk ha med seg i retten

På spørsmål om hvordan han vet at det var snakk om 30 sekunder, svarer han at det må ha vært så lenge – kanskje så mye som et minutt.

– Kvelte han deg? vil dommer Ingeborg Olebakken vite.



– Ja, på en måte. Han holdt meg på halsen, svarer fornærmede, og legger til at han hadde vondt i hodet i dagene som fulgte, og at hukommelsen hans fra den tiden ikke er altfor god.

TILTALTE: Politiet mener dette er de tre mennene som er tiltalt for ran og vold etter en hendelse på Etterstad videregående skole. Bildet skal vise de tre tiltalte like før angrepet. En av dem har tilstått å stå bak angrepet på Ulsrud. Foto: Politiet

Situasjonen ble brutt opp da flere elever kom til unnsetning og skilte de to fra hverandre.

– Senere i skolegården ville han snakke. Han sverget på moren sin at han skulle drepe meg og ville at vi skulle slåss på fotballbanen. Det nektet jeg å bli med på, sier han.

Den forslåtte eleven ble samme dag kjørt til legevakt hvor han fikk påvist hjernerystelse. Han mener i liten grad å være preget av hendelsen syv måneder senere.

«Ubehagelige situasjoner og voldstrusler»: På denne skolen må elevene gjennom sikkerhetssluse

Ifølge fornærmede kjente ikke de to hverandre utover at de visste hvem hverandre var.

Ulsrud videregående skole har de siste to årene hatt store utfordringer både med vold og bruk og salg av narkotika, ifølge et notat fra skoleledelsen i april.

19-åring banket i klasserom

Den tiltalte er i tillegg til volden på Ulsrud videregående skole, tiltalt for ran og vold etter en episode på Etterstad videregående skole, for å ha oppbevart en stjålet iPhone, og for bruk og to tilfeller av oppbevaring av narkotika.

– Han erkjenner straffskyld for de fleste narkotikalovbruddene i tillegg til volden på Ulsrud. Han erkjenner også å ha oppbevart telefonen, men mener han ikke visste at den var stjålet, sier hans forsvarer Bjørn Aksel Henriksen til VG.

For det groveste av tiltalepunktene, der en 19 år gammel elev på Etterstad videregående skole skal ha blitt slått med stoler og kosteskaft, truet og frastjålet både telefon og penger, nekter alle de tre tiltalte straffskyld.

19-åringens forklaring: – De kom inn og banket meg der jeg satt

Politiet mener at ranet og voldshandlingene varte i omkring fem minutter. Ifølge NRK skal en av de to andre tiltalte i avhør ha kalt hele tiltalen «bullshit».

– Dere kan se at dette ikke er meg. Han på bildet har lang nese. Min nese ser ikke sånn ut, har tiltalte sagt i retten.

«Mortensrud skal bli som Sverige»

Hovedtiltalte i saken, som for tiden sitter varetektsfengslet, har tidligere hatt besøksforbud for flere adresser i Oslo.

En politibetjent sier i retten at de vurderer tiltalte til ikke å være sunn for miljøet på Mortensrud.

Sjekk tallene: Dobling av vold og trusler i Oslos videregående skoler

I en telefonsamtale skal tiltalte blant annet ha sagt at «Mortensrud skal bli som Sverige», ifølge politibetjenten.

– Han siktet åpenbart til det som blir kalt «svenske tilstander» og alt det der med den asylpolitikken som er i Sverige, sier politivitnet i retten.

Et annet politivitne som i flere år har jobbet med kriminalitet knyttet til narkotika, leser i retten opp flere meldinger som skal bevise at hovedtilalte har drevet med salg av hasj, slik han er siktet for å ha gjort eller medvirket til.

Saken skal etter planen avsluttes i Oslo tingrett torsdag.