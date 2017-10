Ektemann i 30-årene siktet for drap på kona i Stavanger

Kona skal ifølge politiet ha dødd under mistenkelige omstendigheter natt til tirsdag. I dag ble mannen siktet for drap.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Vi driver nå teknisk og taktisk etterforskning for å avklare hva som har skjedd. Vi holder alle muligheter åpne, uttaler Erik W. Rand, påtaleansvarlig jurist i saken, i en pressemelding.

Har du tips eller bilder? Kontakt VGs journalister på sms til 2200 eller epost til 2200@vg.no

Det var natt til tirsdag klokken 03.17 at politiet fikk melding om at en kvinne var hardt skadd i en leilighet på Gausel i bydelen Hinna i Stavanger.

Er avhørt

Politiet kom til stedet og kvinnen i 30-årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS), der hun senere døde av skadene.

Den avdøde kvinnen etterlater seg tre unge barn, opplyser politiet til VG.

Rand opplyser at mannen er avhørt, men han vil ikke gå inn på hva mannen har forklart.

Ektemannen ble pågrepet i leiligheten like etter at kvinnen ble funnet av politiet. Politiet ble tilkalt av AMK som hadde prøvd livreddende hjelp inne i leiligheten.

Mistenkelig

Ettersom kvinnen ifølge politiet døde under mistenkelige omstendigheter, gjelder siktelsen drap eller medvirkning til dette, skriver politiet.

– Hvorfor er mannen siktet for drap?

– Det gjenstår adskillig etterforskning i saken. Bevisbildet som presenterer seg for politiet, blant annet spor på stedet, innebærer at vi mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drapet, sier Rand til VG.

Stavanger Aftenbladet skriver at Inger Marie Sunde er oppnevnt som forsvarsadvokat for ektemannen.

– Jeg har ingen kommentarer til saken, sier Sunde til avisen.