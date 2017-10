Politiet i Møre og Romsdal har innstilt på å tiltale en politileder i 40-årene for familievold. Mannens ekskone forteller om et samliv fylt med grov psykisk og fysisk vold.

En politileder i 40-årene fra Vestlandet har siden mai i fjor vært under etterforskning for familievold av Møre og Romsdal politidistrikt.

Det har tatt politiet nesten et og et halvt år, men fredag opplyser politiadvokat Kirsti Hammerø at politiet innstiller på å tiltale mannen for mishandling i nære relasjoner.

I slike saker har statsadvokaten endelig påtalekompetanse.

Mannen nekter straffskyld, og hans forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier at han mener anmeldelsen grunner i en barnefordelingssak.

Ikke suspendert

Under etterforskningen av denne ene saken har politilederen ikke vært suspendert fra sin politistilling.

– Vi baserte den avgjørelsen på at anmeldelsen isolert sett ikke ga grunnlag for suspensjon. Vi har i mellomtiden avventet hvilke svar etterforskningen ville gi, sier Ronny Iden, visepolitimester i Vest politidistrikt, til VG.

– FOR LANG TID: Advokat John Christian Elden, som har vært bistandsadvokat for tre av personene i saken, mener politiet har brukt for lang tid på å etterforske saken og at dette har utgjort en ekstra belastning for de tre. Foto: Helge Mikalsen / , VG

Dette i motsetning til en politimann fra Buskerud politidistrikt, som i mai i år ble siktet for vold mot egne barn. Han ble suspendert under etterforskningen. Saken er sendt til statsadvokaten for påtaleavgjørelse.

VG kjenner til at Møre og Romsdal-politiet har behandlet saker fra fire fornærmede mot politimannen. Tre av dem er vurdert som foreldet og dermed henlagt.

Politilederen er også anmeldt og etterforsket ved en tidligere anledning på midten av 2000-tallet.

Bistandsadvokaten til politilederens eks-kone, John Christian Elden, mener det er underlig at politiet har brukt så lang tid på å etterforske saken.

– Saken har vært en enorm belastning for min klient. Først i voldssituasjonen, deretter i vurderingen av å anmelde og så den lange ventetiden før tiltale ble tatt ut. Nå håper hun snart å kunne komme seg videre, sier han.

– Konstant redsel



VG har møtt kvinnen som politiet i Møre og Romsdal mener er blitt utsatt for vold, og hvor de nå har innstilt på tiltale politimannen.

Hun traff politimannen i 2006. De giftet seg i 2007, og skilte lag i 2011. De har ett felles barn. Hun anmeldte mannen i april i fjor.

Fysisk og psykisk vold Vold i nære relasjoner (også omtalt som partnervold eller familievold) omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden.

Fysisk vold kan være slag, spark, dytting, innesperring, isolering, angrep med ulike gjenstander, kvelertak etc.

Psykisk vold kan være bruk av ord og stemme som kontrollerer, skader eller krenker etc. Kilde: Politiet

Kvinnen forteller at hun skal ha blitt utsatt for fysisk og psykisk vold.

– At han er politi, og at vi har et barn sammen, gjorde det vanskelig å gå til det skritt å anmelde ham, forteller hun.

Hun hevder at politimannen ikke kan kontrollere sinnet sitt – og at dette ender med fysisk og psykisk vold. Hun forteller om store konsekvenser.

– Han er veldig uforutsigbar. Jeg gikk rundt med konstant redsel – det skjer alltid, men når kommer det?

Ekssamboer– Han er livsfarlig

Før hun skilte lag med mannen i 2011, oppholdt hun seg flere ganger på krisesenter, har VG fått bekreftet. Der ble hun oppfordret til å anmelde ektemannen, forteller kvinnen.

– Men det er vanskelig å anmelde en høyt oppe i systemet. Jeg har ikke lyst til å ødelegge for ham. Jeg vil bare at han skal være snill og endre seg.

– Hva tenker du om at denne mannen er politi i dag?

– Han er livsfarlig og han burde ikke være politi. Han skal beskytte folk, men gjør det motsatte, sier kvinnen, som eksemplifiserer med politiets «Hvor lite skal du finne deg i?»-kampanje.

REDSEL: Politimannens ekskone forteller at hun konstant fryktet eksmannen. Foto: Frode Hansen / , VG

Kvinnen har under etterforskningen reagert på lang saksbehandlingstid. Samtidig har hun tillit til at dem som har etterforsket ham ikke har noen bånd til politimannen, og at saken derfor blir etterforsket grundig.

Hun stiller likevel spørsmål ved om politi hun har vært i kontakt med har tilstrekkelig kompetanse når det gjelder etterforskning av psykisk vold.

Ekssamboere: – Opplevde vold

VG har vært i kontakt med en kvinne som var samboer med politimannen på midten av 2000-tallet.

Hun har fortalt politiet om flere voldelige hendelser fra 2005 til 2006. Det ble den gang opprettet sak mot politimannen, etter at politiet hadde rykket ut til deres felles bolig.

FORSVARER: Advokat Mette Yvonne Larsen er politilederens forsvarer. Foto: Roger Neumann , VG

– I dagene etter var alt kaos, og jeg ønsket derfor ikke å uttale meg mer til politiet. Jeg nektet også dessverre politiet å avhøre min sønn, forteller kvinnen i dag til VG.

– Jeg var gravid og fortvilet, trodde alt var min feil. Jeg var nok et klassisk offer som i en periode forsvarte ham for det han hadde gjort. Når jeg noen måneder etter våknet, anmeldte jeg ham selv, men kom ingen vei med dette, sier kvinnen.

Hennes sak ble henlagt på midten av 2000-tallet.

I ettertid har sønnen hennes anmeldt politimannen for at han som barn var vitne til vold mot sin mor. Dette forholdet har også blitt vurdert av politiet som foreldet. Sønnen har påklaget avgjørelsen.

Kvinnen synes det er tragisk at politimannen ikke har vært suspendert under etterforskningen av saken.

VG er kjent med at en annen kvinne har fortalt politiet om at hun skal ha blitt utsatt for vold fra 1994 til 2004. Hun har ikke ønsket å anmelde forholdet, men på bakgrunn av et vitneavhør, valgte politiet å opprette en sak på mishandling i familieforhold. Politiet har senere vurdert forholdet som foreldet.

– Ikke grunnlag

Politimannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, ønsker ikke å kommentere påstandene politimannens ekskone fremsetter i denne artikkelen.

– Politiet har i denne saken henlagt flere anmeldelser av alvorlig art fremsatt mot min klient. Hans syn på på at politiet velger å innstille på tiltale, er at det ligger en alvorlig barnefordelingskonflikt bak dette. I den sivile saken mellom partene, valgte retten ikke å legge vekt på de fremsatte anklagene om vold, og han ble tilkjent vanlig samvær med sønnen sin.

Hun opplyser at deres side mener det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale for familievold.

– Og vi regner med at det ikke blir gjort. Vi vil begjære en del etterforskningsskritt som vil sette saken i et litt annet lys, sier hun.