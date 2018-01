Eks-politiledere om Janne-forsvinningen: Slik jobber politiet

BRUMUNDDAL (VG) Janne Jemtland (36) har vært savnet siden natt til 29. desember. Tidligere etterforskningsledere sier politiet pleier å sjekker biler, telefonbruk, videoovervåkning og bompasseringer.

I jakten på savnende Janne søkte politiet søndag i området hvor en turgåer lørdag gjorde blodfunn.

Funnet ble gjort om lag halvannen kilometer fra stedet der det første blodet fra 36-åringen ble funnet torsdag.

Politiet gjennomsøkte gård: Fikk hjelp fra lokal bonde med gravemaskin

Det var natt til 29. desember at tobarnsmoren forsvant etter å ha kommet hjem fra en fest på forsamlingshuset Veldrom i Brumunddal. Politiet omtaler nå forsvinningen som en mulig kriminalsak.

Gravde med gravemaskin

Det var 14 minusgrader og delvis dyp snø der 23 personer fra Sivilforsvaret og fem fra politiet gikk manngard søndag formiddag.

Det ble søkt blant annet ved en gård i nærheten av det nyeste blodfunnet. Politiet fikk her hjelp fra en lokal bonde som gravde i gjødselhauger.

Jannes storebror: – Det er noen som skjuler noe

En av politiets teorier er at Janne kan han ha blitt påkjørt, ettersom blodet på begge funnstedene lå i veikanten.

– Det er snakk om cirka like mye blod begge steder. En ikke ubetydelig mengde, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til VG.

– Kjempespor

Eks-etterforskningsledere, Jørn Lier Horst og Finn Abrahamsen, mener flere aspekter ved saken er «merkelige» og «mystiske» og omtaler dermed forsvinningen som en vanskelig oppgave for politiet.

EKS-POLITIET: Jørn Lier Horst jobbet frem til september 2013 som etterforskningsleder i Vestfold politidistrikt. Nå skriver han krimromaner.

– Det ligger en tung bør på politiets skuldre for å finne en løsning på dette, sier Finn Abrahamsen, som ledet voldsavsnittet i Oslo frem til han ble pensjonert i 2007.

Abrahamsen, som i dag er privatetterforsker, sier de to blodfunnene er «kjempespor å gå etter», men at det samtidig er merkelig at de er funnet såpass langt unna hverandre.

– Sjekker telefoner



Begge to legger til grunn at politiet nå gjennomfører eller har gjennomført disse etterforskningsskrittene:

Innsamling av all data fra basestasjoner i området i tiden før og etter forsvinningen.

Politiet har ingen spor etter Jannes bevegelser mellom klokken 02.00 og 05.50, da mobilen hennes ble registrert av en basestasjon i Brumunddal sentrum.

Politiet har mottatt 60 tips, men ingen konkrete observasjoner av Jemtland i den aktuelle tidsperioden.

– Det vil være et naturlig etterforskningsskritt å se på hvilke andre telefoner enn Jannes som har vært aktive i det samme området i det samme tidsrommet, sier Horst, som var etterforskningsleder i Vestfold politidistrikt frem til høsten 2013.

– Politiet må få utskrift av savnedes telefonbruk de to-tre siste månedene for finne hva slags kommunikasjon hun har hatt den siste tiden. Da kan det dukke opp personer man kanskje ikke hadde regnet med, sier Abrahamsen.

PRIVATETTERFORSKER: Finn Abrahamsen, tidligere leder på Voldsavsnittet i Oslo, jobber i dag som privatetterforsker.

Han vil tro at politiet ved hjelp av teledatautskrifter allerede oppsøker personer som kan ha oppholdt seg i samme område og samme tidsrom som Janne natt til 29. desember.

– Sjekker biler

I forlengelse av påkjørselsteorien sjekker politiet skader på biler.

– Politiet har fått inn tips om dette, vil jeg tro. Enten om biler som er plassert bort og som ikke har vært i bruk etter forsvinningen eller om personer som plutselig ikke bruker bilen sin lenger. Det får man tradisjonelt tips om, sier Horst, som i dag er krimforfatter.

Han påpeker at politiet ikke låser seg til påkjørselsteorien.

Av annen kartlegging, så ser politiet på bompasseringer og videoovervåkning fra private eller næringsbygg.

– Bensinstasjoner og tog- og busstasjoner er interessante, men også andre butikklokaler. Det haster også med undersøkelser opp mot bompasseringer, sier Abrahamsen.