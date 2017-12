Eks-fotballspiller i bråk på byen: Voldstiltalt mann frikjent

Politiet mente at den unge mannen skallet ned den tidligere Eliteserie-spilleren i fotball utenfor et spisested. Nå er den unge mannen frikjent for vold.

Det var natt til 16. oktober i fjor at den tidligere Eliteserie-spilleren i fotball var ute på byen i Sør-Norge sammen med kona. På vei hjem dro paret innom et spisested for å kjøpe seg nattmat.

Ifølge dommen, havnet eks-fotballspilleren i munnhuggeri med en ung mann inne på spisestedet. I forbindelse med hovedforhandlingen i tingretten la ikke eks-fotballspilleren skjul på at han kunne ha sneket i køen og deretter utvekslet «negativt ladde ord med tiltalte».

Dom: Kastet avfallspapir



Den unge mannen gikk deretter ut av lokalene, etter anbefaling fra venner.

«Gjennom vinduene på N.N. (journ.anm. navnet på spisestedet) ble tiltalte imidlertid oppmerksom på at N.N. (journ.anm. eks-eliteseriespilleren) sendte ham stygge blikk, og han oppfattet dette uhyggelig fra en voksen person. Tiltalte kastet så et avfallspapir mot døråpningen, og traff N.N. (journ.anm. eks-eliteseriespilleren).», står det i dommen.

Den unge mannen skal deretter har pekt på eks-fotballspilleren og signalisert at de skulle ta en prat.

Ifølge den unge mannen, kom eks-fotballspilleren imot ham og slo med en veivende hånd.

Nødverge

«Tiltalte ble svært redd og klarte å dukke unna, før han tok tak rundt livet på N.N. (journ.anm. eks-eliteseriespilleren) og de begge gikk i bakken. Tiltalte tror at han i denne bevegelsen må ha skallet til eks-fotballspilleren med hodet, men presiserte at det ikke var en målrettet skalling.», står det i dommen.

Den unge mannen mente derfor at han handlet i nødverge.

Den tidligere fotballspilleren, som har over 100 kamper i Eliteserien i Norge og flere landskamper for sitt land, ble påført et kutt over øyet, en løsnet tann og skrubbsår i bakhodet i forbindelse med konfrontasjonen.

Tingretten frikjente den voldstiltalte mannen, siden hans forklaring ikke kunne utelukkes på grunn av et uklart hendelsesforløp – samt svakheter og ulikheter i forklaringene til den tidligere fotballspilleren og kona hans.

Retten bemerket også at det ikke krevdes et stort fysisk utfall fra eks-fotballspilleren før tiltalte følte seg angrepet på en slik måte at det legitimerte en nødvergehandling.

– Tilfreds med dommen



«Det vises til at N.N. (journ.anm. eks-eliteseriespilleren) i kraft av sin fysikk som eliteseriespiller i fotball kort tid før hadde utvist umotivert verbal og fysisk aggresjon i køen, og at tiltalte har forklart at han ble redd da han kom gående mot ham.», står det i dommen.

– Min klient er tilfreds med dommen. Han har fra første stund vært klar på at han handlet i nødverge, og han er glad for at retten har lyttet til ham, sier den unge mannens forsvarer, advokat Ketil Magnus Berg, til VG.

Forsvareren opplyser at klienten syntes ventetiden på ett år har vært lang.

– Nå er han renvasket for alle anklager, og kan endelig legge saken bak seg, sier Berg.

Dommen er rettskraftig.

VG har vært i kontakt med et familiemedlem av eks-fotballspilleren, som ville rette en henvendelse til ham om en kommentar til saken. VG har foreløpig ikke fått svar.