Dom: Far (61) voldtok datter (39)

Dagen etter at faren (61) forgrep seg mot datteren (39) på et hotell i Nord-Norge, dro de sammen til politiet og anmeldte saken.

Nå er den 61 år gamle faren dømt til 3,5 års fengsel for overgrep mot datteren.

Det var midt i førjulstiden i fjor at datteren (39) var på vei til en by i Nord-Norge for å møte sønnen sin. På vei til sønnen stoppet hun i en annen by hvor hun hadde avtalt å møte sin far.

De to dro ut på flere utesteder i den aktuelle byen, før kvelden endte på hotellrommet til datteren.

«Tiltalte ble også beruset, men ikke så kraftig som fornærmede. (…) Tiltalte ble med opp på hennes rom og han overnattet der.», står det i dommen.

Under hovedforhandlingen i tingretten forklarte den 39 år gamle datteren at hun våknet to ganger den påfølgende natten, og at hun begge ganger avbrøt overgrepene.

Faren erkjente delvis straffskyld, men nektet for deler av hendelsesforløpet og anklagene som ble rettet mot ham om overgrepene.

Anmeldte forholdet sammen



«Fornærmede sa videre at hun om morgenen fikk kr 500 av tiltalte samtidig som hun fikk beskjed om ikke å fortelle til noen hva som hadde skjedd.», står det i dommen.

Ifølge datteren, ble hun enig med faren om å gå til politiet dagen etter for å anmelde forholdet – i byen som hun skulle møte sønnen sin.

Faren ble da pågrepet.

«Etter rettens vurdering er bevisene tilstrekkelig sterke til å domfelle tiltalte i tråd med tiltalen. (…) Han var da klar over at hun sov og var beruset.», står det i dommen.

Legeundersøkelser av fornærmede viste ingen DNA-spor, men retten la ikke vekt på resultatet siden undersøkelsene ble gjort to dager etter overgrepet.

Dommen: Tale om incest



Normalstraffen i denne typen overgrepssaker er fire års ubetinget fengsel, men siden faren delvis erkjente forholdet og var med til politiet for å anmelde saken, ble straffen satt til 3,5 års fengsel.

«Normalstraffen øker med noen måneder der det som i denne sak er tale om incest.», står det i dommen.

Den 61 år gamle faren ble også dømt til å betale 170.000 kroner i oppreisning til datteren.