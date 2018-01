Odd Raymond Olsen (36) er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 17 års fengsel for drapet på Nils Olav Bakken.

Det er tre år mindre enn i tingretten der 36-åringen altså ble dømt til 20 års fengsel.

Olsen har i retten innrømmet at han drepte og tente på Nils Olav Bakken (49). Retten mener drapet ble utført med overlegg og under særdeles skjerpende omstendigheter, men gir Olsen strafferabatt for å ha tilstått.

«Ren henrettelse»

– Han har fått en vesentlig lavere straff enn i tingretten. Samtidig er han nå domfelt for overlagt drap noe han er sterkt uenig i. Vi må se på om akkurat det kan gi grunnlag for å anke til Høyesterett, sier Olsens forsvarer Marianne Darre-Næss til VG.

Retten beskriver drapet som «en ren henrettelse av en vergeløs person».

DREPT: Nils Olav Bakken (49) ble funnet forbrent på en skogsvei i Søndre Land i 2016. Foto: Privat

«Det er bevist at han ble knivstukket, torturert og satt fyr på mens han ennå levde», heter det i dommen.

Mor og sønn dømt for kroppskrenkelse

En kvinne og hennes sønn som i tingretten begge ble dømt til 19 års fengsel er frikjent for drapet. De er imidlertid kjent skyldige i kroppskrenkelse, og dømmes til fengsel i henholdsvis to og fem år.

Både mor og sønn har hele veien nektet for å ha begått drap.

49 år gamle Nils Olav Bakken fra Dokka ble funnet død og sterkt forbrent like ved en skogsvei på Veståsen i Søndre Land lørdag 3. september i 2016. Obduksjonsrapporten viste at han var i live da han ble påtent.

Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at Olsen trodde Bakken var død da han tente på ham.

