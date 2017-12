Dømt til 17 år og ni måneders fengsel for å ha knivdrept kona på gangvei

I slutten av april 2016 fortalte kvinnen (35) krisesenteret om at ektemannen ville drepe henne. Halvannen måned senere ble sjokkerte forbipasserende vitne til at hun ble stukket ihjel på en gangvei i Oslo.

Nå har Oslo tingrett dømt mannen (43) til 17 år og ni måneders fengsel for drapet. Retten mener at mannen målrettet og med overlegg gikk inn for å drepe sin kone.

Det var 14. juni i fjor at kvinnen ankom Norge med flybussen etter en utenlandsreise, hvor ektemannen stod på Trosterud og ventet på henne. I sekken hadde han med seg en hammer og en kniv, som han ifølge dommen «tenkte han skulle bruke til å tvinge fornærmede hjem, slik at de kunne snakke sammen».

Mannen gikk derimot raskt til angrep på sin kone på gangveien, og flere sjokkerende forbipasserende ble vitne til at han knivstakk henne til døde med kniv i halsen og ansiktet.

– Det fremstår som at fornærmede er i en desperat kamp for å overleve og flykter i håp om å få hjelp, men blir innhentet av tiltalte og angrepet på nytt. I realiteten var fornærmede helt forsvarsløs og uten fluktmuligheter når tiltalte angriper for andre gang ved gangveien, heter det i dommen.

To opphold på krisesenter i forkant av drapet

Retten legger til grunn at den drepte kvinnen ønsket å bryte ut av ekteskapet med ektemannen, noe som førte til at forholdet dem i mellom eskalerte våren 2016.

På dette tidspunktet hadde mannen utsatt både henne og parets eldste datter for mishandling over en periode på 13 år. Mannen er dømt for en rekke episoder vedrørende vold, krenkende utsagn og for å ha lagt begrensninger for ektefellens bevegelser helt fra de kom til Norge som asylsøkere i 2003.

ÅSTEDET: Krimteknikere flytter på kofferten til den avdøde kvinnen på Trosterud i Oslo 14. juni i fjor.

Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett fortalte datteren om en oppvekst preget av mye vold og lite kjærlighet, etter at familien kom til Norge som asylsøkere i 2003.

Den dømte mannen er norsk statsborger, opprinnelig fra Afghanistan. Kona var russisk statsborger.

Våren 2016 hadde den nå drepte kvinnen to opphold på krisesenter, og hun hadde også ved flere anledninger uttrykt sin bekymring over at ektemannen kunne komme til å drepe henne. Blant annet i samtale på krisesenteret i slutten av april 2016, hvor hun ifølge dommen fortalte at hun gjemte unna kniver i skapet fordi ektemannen hadde sagt at han skulle drepe henne.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett tiltok situasjonen ytterligere i midten av mai 2016, da mannen slo kvinnen i ryggen, slo henne og kvalte henne. Episoden fant sted etter at mannen oppdaget at kvinnen hadde løyet om hvor hun hadde vært noen dager i forveien, og han mente hun hadde vært utro mot ham.

Etter å ha utsatt henne for vold, kjøpte han en enveisbillett til Russland, tok fra henne telefonen hennes og fraktet henne til Gardermoen.

Deretter truet han med at han skulle drepe henne om hun kom tilbake til Norge.

Hammer og kniv i sekken

I juni bestilte kvinnen flybilletter for å komme hjem til Norge, kun dager før hun ble drept, mens hennes ektemann bestilte og betalte flybussbillett til henne fra Gardermoen til Trosterud.

43-åringen gikk for å møte kvinnen der hun skulle gå av flybussen. Han forklarte i retten at han kun ønsket at de skulle prate sammen om skilsmissen, og at han hadde med seg hammeren og kniven kun for å få henne med seg hjem.

Da kvinnen gikk av bussen og han så henne komme gående på gangveien, gikk han derimot først til angrep på henne med hammeren før han tok frem kniven.

Etter å ha knivstukket henne én gang, klarte hun å komme seg unna, men mannen løp etter henne og tok henne igjen etter 60 meter, hvor han fortsetter knivangrepet. Retten trekker i skjerpende retning frem at 43-åringen fortsetter å løpe etter sin kone til tross for at hun allerede er alvorlig skadet.

Ett års tilståelsesrabatt

AKTØRENE: Aktor Aina Mee Ertzeid (t.h.) og den fornærmede datterens bistandsadvokat Børre Hagen.

I retten erkjente også mannen straffskyld for å forsettlig ha drept sin kone, og han innrømmet noe tilbakeholdent å ha utsatt ektefellen og datteren for mishandling over flere år. Mannen fikk ett års strafferabatt for dette, men retten fant ellers ingen formildende omstendigheter.

Retten trekker i skjerpende retning frem at parets tre barn i realiteten har mistet begge sine omsorgspersoner som følge av drapet.

I tillegg til fengsel i 17 år og ni måneder, er mannen også dømt til å betale nærmere to millioner kroner i oppreisning og erstatning for tap av forsørger til sine tre barn.