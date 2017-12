Dømt for hjemmebrenning: Mener trønder (36) kjøpte 8260 kilo sukker på et år

En mann er dømt til 120 dagers fengsel for produksjon eller medvirkning til produksjon av minst 4800 liter sprit.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Spriten hadde ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett et alkoholinnhold på 90 prosent.

Hjemmebrentproduksjonen ble først oppdaget etter at en distriktssjef i en matvarekjede ble mistenksom fordi mannen regelmessig kjøpte store mengder sukker. Distriktssjefen kontaktet politiet, som pågrep mannen etter å ha spanet på ham. Da hadde trønderen 480 kilo sukker i bilen.

Senere ble det på mannens bopel beslaglagt en stor mengde råvarer og utstyr til spritproduksjon.

Blant det han nå må tåle inndratt til statskassen, er en rekke plastkanner og dunker med sprit, to destilleringsapparater og to tusenlitersfat, hvorav det ene inneholdt 700 liter sats.

Les også: Lokalpolitiker finansierte valgkamp med hjemmebrent

Retten om forklaringen: «Nesten ubehjelpelig»

Trønderen, som ellers har nektet straffskyld, har erkjent at han var besittelse av 45 liter sprit som ble beslaglagt hjemme hos ham. Han har forklart at han ikke hadde laget denne spriten selv, men at han hadde fått den av en person han ikke ville navngi.

«Spriten skulle han selv benytte i forbindelse med at han planla å gifte seg. Det ble imidlertid aldri noe av festen, og spriten ble stående hjemme hos ham», heter det i dommen.

Mannen har også hevdet at produksjonsutstyret var noe han hadde fått og planla å kvitte seg med, men retten fester ikke lit til hans forklaring.

«Slik retten vurderer det fremstår den nesten ubehjelpelig i forsøket på å unndra seg ansvar», står det i dommen.

Åtte tonn sukker

Politiet har beregnet at mannen, i løpet av en periode på om lag et år, kjøpte totalt 8260 kilo sukker fra den aktuelle butikken. Retten legger denne beregningen til grunn.

Ifølge dommen hadde mannen bygd en kjeller som tilsynelatende var innredet «utelukkende med det formål å drive med spritproduksjon i stor skala».

Husker du? «Farmen kjendis» ville lage hjemmebrent – fikk nei

Sør-Trøndelag tingrett mener det foreligger sterke allmennpreventive hensyn i saken, og mener den nærliggende faren for at ungdom får tilgang til hjemmebrenten gjør at det må reageres strengt.

Retten finner ingen formildende omstendigheter, og mener det er straffeskjerpende at produksjonen har pågått over flere år og at beslagene tyder på at han hadde planer om en betydelig produksjon fremover.

Mannen ble dømt til 120 dagers fengsel.