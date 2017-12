Dømt for å ha forgiftet medelev: Politiet visste om planene, men grep ikke inn

Lillehammer-politiet beklager at de ikke grep direkte inn da de fikk informasjon om at en skoleelev gikk med planer om å forgifte en medeelev med rottegift.

En 23 år gammel mann er dømt til fem måneders fengsel for å ha forgiftet en medelev ved Nansenskolen i Lillehammer med blandingen Pepsi Max og frostvæske.

Eleven kunne i verste fall ha dødd av forgiftningen, kommer det frem av den ferske dommen. Ifølge retten gir den et sjeldent innsyn i tankesettet til en som planlegger en straffbar handling.

Drevet av sjalusi



Sjalusi knyttet til en felles venninne skal ha vært motivet bak handlingen, som skjedde 15. januar 2016, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte dommen i går.

Et oppsiktsvekkende faktum knyttet til saken, er at politiet på Lillehammer noen dager før forgiftningen i januar i 2016, fikk melding fra skolens ledelse om at de hadde mistanker om at en elev ved deres skole gikk med planer om forgifte en navngitt medelev med rottegift.

Det var en annen elev som ved en tilfeldighet hadde sett et dagboknotat fra mistenkte, der dette kom frem. Hun gikk rett til skolens ledelse og varslet. Rektor gikk så til politiet.

– Vi beklager



– Det stemmer at vi ble kontaktet av skolen en dag eller to før. Planen var at vi over helgen skulle ta en prat med eleven som det ble varslet om, men i ettertid viste det seg å være en feilvurdering ikke å gripe inn straks, sier Jostein Gravdal, leder for etterforskningsavdelingen ved Lillehammer politistasjon.

BEKLAGER: – Vi kan ikke tilsløre dette på noe vis, her har vi gjort en feil, og det beklager vi, sier Jostein Gravdal, leder etterforskningsavdelingen på Lillehammer politistasjon. Foto: Terje Lisødegård

Da straffesaken var til behandling i retten tidligere denne måneden, uttalte eleven som hadde blitt forgiftet at han syntes politiet hadde håndtert saken feil.

VG har vært i kontakt med eleven som ble forsøkt forgiftet, som viser til sin forklaring i retten.

Jostein Gravdal understreker overfor VG at politiet her har gjort en feil, og at de beklager dette.

– Vi kan ikke tilsløre dette på noe vis, her ser vi i ettertid at vi har gjort en feil, og det beklager vi, sier Gravdal til VG.

– Har dere vurdert å anmelde dere selv til Spesialenheten for uforstand i tjenesten?

– Det har overhodet ikke vært noe tema, meg bekjent. Det er forskjell på å gjøre en feilvurdering, og det å si at vi her har gjort noe straffbart, sier Gravdal.

Gravdal sier saken også var vanskelig å vurdere, og at det er problematisk å gripe inn mot en elev som ikke har noe rulleblad.

Ledelsen ved Lillehammer politistasjon har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Vanskelig for skolen

Rektor ved skolen, Unn Irene Aasdalen, sier til VG at denne saken var vanskelig for dem.

– I en slik sak er det viktig å gå til den instansen som har kompetanse til å håndtere slike problemstillinger. Jeg skulle ønske at politiet ikke kom for sent, men det ble slik i dette tilfellet, sier rektoren.

– Hvorfor kom de for sent?

– Det var snakk om at de måtte utsette på grunn av noe sykdom og mangel på ressurser, sier Aasdalen.

– Hva tenker du om dere selv ikke varslet eleven?

– Vi fulgte det rådet vi fikk fra politiet.

– Men hvorfor varslet dere ikke eleven straks?

– Det er slik i et samfunn at det alltid vil være personer som kan oppleve sterk sjalusi, og som kan både tenke og skrive ned destruktive tanker og fantasier uten at de har planer om å gjennomføre dem. Dersom vi skulle grepet inn i ved alle slike mistanker, så ville vi fått et uholdbart skolemiljø. I denne saken valgte vi uansett å gå til politiet fordi vi syntes dette var en alvorlig sak, sier rektoren.

Lillehammer-politiet vil ikke kommentere forklaringen rektoren viser til ressursmangel i politiet.

– Jeg viser til det jeg allerede har uttalt, at vi vurderte den informasjonen vi mottok, og at det ikke var behov for å gjøre noen øyeblikkelige tiltak. Vi planla å kontakte den aktuelle eleven over helgen, sier Gravdal.



Tenkte på flere metoder



Ifølge den oppsiktsvekkende dommen blandet den dømte 23-åringen frostvæske i medelevens 1,5-liters flaske med Pepsi Max.

Medeleven drakk av flasken og begynte senere å kaste opp. Det kom ambulanse og politi til stedet. Fornærmede ble kjørt til sykehus for behandling med kull og adrenalin. 23-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet.

I retten kom det fram at den tiltalte vurderte flere giftstoffer enn frostvæske, og den dømte uttalte følgende i retten:

– Jeg tenkte på flere måter å forgifte ham på. Jeg hadde en brainstorming og vurderte metanol, rottegift og marihuana.

Han erkjente de faktiske forholdene, men erkjente ikke straffskyld.

– En rå forbrytelse



I retten fikk dommerne en sjeldent innsyn i gjerningsmannens tankegods fordi han har skrevet ned mye av planene sine.

– Planmessigheten, viljen og gjennomføringskraften hos tiltalte over så lang tid gir forbrytelsen preg av å være rå. Tiltaltes handling var farlig med et stort skadepotensial – i verste fall død. Det beror på rent hell at det ikke gikk verre enn det faktisk gjorde, heter det i dommen.

Den dømtes forsvarer, Svein-Olav Bøen, sier til VG at hans klient ikke har hatt noen formening om at politiet ble varslet om hans planer på forhånd.

– Jeg er enig i at dette er en alvorlig sak for politiet, sier Bøen.

Bøen opplyser også at hans klient trolig vil anke dommen på straffeutmålingen.