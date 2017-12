Dobbeltdrapssiktet syvbarnsmor tilfreds med at farens grav åpnes

I dag startet arbeidet med å åpne graven til 52-åringen som døde i 2002. Den drapssiktede datteren mener politiet kan finne ut at hun ikke har begått noe drap, sier hennes forsvarer.

Tirsdag morgen rullet gravemaskinen inn på gravlunden ved Randesund kirke.

Nye undersøkelser i fagmiljøer gjorde at Agder politidistrikt ombestemte seg og valgte å åpne den 15 år gamle graven likevel.

52-åringen ble aldri obdusert. Gravåpningen og nye undersøkelser kan gi politiet svar på hva som var mannens dødsårsak.

Den 42 år gamle syvbarnsmoren er siktet for drapet på faren i 2002 og på sin tidligere kjæreste Øystein Hagel Pedersen (67) i 2014. Hun nekter straffskyld for begge drapene.

Det var under etterforskningen av dødsfallet til Hagel Pedersen at politiet fikk informasjon som ga dem grunn til å se nærmere på farens dødsfall.

Kvinnen: Tilfreds

Kvinnen har også nektet å forklare seg og politiet ønsker å tvangsinnlegge kvinnen ved Sørlandet sykehus for utredning.

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, sier at kvinnen er tilfreds med at graven åpnes.

– Politiet kan da finne ut at hun ikke har begått noe drap. Man kan slå fast at dette er et dødsfall, slik som er lagt til grunn tidligere, sier han til VG.

Operasjonssentralen i Agder politidistrikt melder på Twitter at det er innført luftromsrestriksjoner over Randesund kirke fra klokken 09.00 til 15.00.

Sylte sier kvinnen håper det ikke tar for lang tid før man får svar på undersøkelsene.

Kvinnen sitter i dag varetektsfengslet med brev- og besøkskontroll. Etter to måneder med etterforskning, fikk barna til den drapssiktede kvinnen lov til å besøke moren i fengselet, skriver Fædrelandsvennen.

– Meningsløs påstand

Politiet frykter dette vil skade etterforskningen. De frykter at kvinnen vil ble barna ødelegge bevis. Lagmannsretten mente det var tilstrekkelig å videreføre besøkskontrollen overfor barna.

– At hun skulle instruere barna i ødelegge bevis er en meningsløs påstand. Politiet har etterforsket saken i mange år og sikret det som finnes av bevis. En slik påstand forutsetter at de som skal ødelegge bevis, skal bryte seg inn i bevislageret hos politiet. Hverken tingretten eller lagmannsretten har akseptert den påstanden, sier Sylte, som sier at kvinnen ønsker seg løslatt og at fengslingen er anket til Høyesterett.

Mulig å finne svar

Rettsmedisiner Inge Morild sier til VG at det kan være mulig etter 15 år å finne vev i hår eller benmarg som kan være gjenstand for en toksikologisk undersøkelse.

– Da kan man undersøke om det er gift eller medikamenter i vevet. Vanligvis er det fryktelig vanskelig å påvise dette etter så lang tid og man klarer nok ikke å få svar på konsentrasjonen av stoffet. Det man kan finne ut av er om det er et giftstoff i vevet eller ei, sier Morild.

Han sier at å påvise et stoff i vev, likevel ikke trenger å si noe sikkert om en drapssak.

– Hvis man finner er stoff, kan man undersøke om mannen brukte dette stoffet til vanlig eller ikke. Hvis han ikke pleide å bruke stoffet, kan det være suspekt, sier Morild, som er professor ved Universitet i Bergen.