Dobbeltdrapssiktet syvbarnsmor ble anmeldt: Ekskjærester sier de ble drapstruet

En av ekskjærestene til kvinnen (42) som nå er siktet for dobbeltdrap, sier at han etter bruddet var så redd henne at han informerte sine venner om at dersom det skjedde ham noe, var det trolig hun som sto bak.

– Da jeg ble opplyst om at det var hun som var dobbeltsiktet for drap, fikk jeg helt sjokk. Siktelsene viser at hun kan være i stand til å gjøre det hun truet meg med: Å drepe meg, sier den tidligere kjæresten.

I forrige uke ble en 42 år gammel kvinne i Kristiansand siktet for å ha drept faren sin i 2002, og sin tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen i 2014.

Kvinnen nekter straffskyld, og har heller ikke villet forklare seg for politiet etter pågripelsen. Onsdag forrige uke ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Hun har anket kjennelsen.

– Hadde ikke annet valg enn å anmelde



VG har snakket med to av kvinnens ekskjærester. Begge forteller at hun på et tidspunkt drapstruet dem.

En av mennene ønsker ikke å la seg intervjue, men bekrefter at han for rundt 10 år siden anmeldte kvinnen for å ha truet med å drepe ham. Forholdet til kvinnen var da over. Relasjonen til kvinnen på tidspunktet for anmeldelse, var at han og kvinnen hadde felles barn som mannen hadde omsorgen for.

– Drapstrusselen var av en sånn art at jeg ikke hadde noe annet valg enn å anmelde henne, sier mannen til VG.

VG har vært i kontakt med mannens advokat, som bekrefter opplysningene.

– Min klient fortalte meg om drapstrusselen, og jeg vet at han var i kontakt med politiet angående drapstrusselen den gangen. Kvinnen fremsatte også andre trusler mot ham, sier advokaten.

Politiet ved den aktuelle politistasjonen bekrefter overfor VG at mannen anmeldte kvinnen for drapstrusler. Advokaten opplyser at anmeldelsen ble henlagt.

– Forferdelig



VG møter den andre ekskjæresten i leiligheten hans. Han ble kjæreste med den dobbeltdrapssiktede kvinnen noen måneder etter at Hagel Pedersen ble funnet død på hotellrommet på First Hotel i Kristiansand i 2014.

DØD: Øystein Hagel Pedersen (67) ble funnet død på et hotellrom på First Hotel i Kristiansand i april 2014. Foto: PRIVAT

– Det er forferdelig å tenke på at politiet mener hun skal ha drept en av sine tidligere samboere kort tid før jeg selv innledet et kjærlighetsforhold til henne, sier han.

Ekskjæresten, som har et mindreårig barn sammen med den siktede kvinnen, var sammen med henne i noen få måneder, og bodde aldri sammen med henne.

– Naboer og folk som aldri har hatt en nær relasjon til henne, omtaler henne veldig positivt. Hun er en flott dame, som kan fremstå som veldig blid og hyggelig. Men det er viktig at det kommer frem at hun også hadde en veldig mørk side, sier han.

Møttes tilfeldig



Mannen forteller at han traff kvinnen første gang i bygget der hun bodde.

– Det var et tilfeldig møte, og vi slo av en prat. Jeg synes hun var søt og hyggelig, og vi ble raskt et par, forteller han.

Men det gikk ikke lang tid før kvinnen begynte å vise et veldig sinne, ifølge mannen.

– Hun kunne plutselig bli rasende om ting ikke gikk som hun ønsket. Jeg syntes det var veldig vanskelig å forholde meg til oppførselen hennes, som gjorde at det ble mye krangling, sier han.

– Sa hun skulle drepe meg



Han hevder at kvinnen fremsatte drapstrusselen mot ham under en krangel.

– Vi satt i bilen da det skjedde. Hun var illsint, og sa hun skulle drepe meg om hun fikk mulighet. Det var tidlig i forholdet vårt, så jeg tok det ikke så alvorlig på det tidspunktet. Men senere tenkte jeg mye på det, forteller han.

– Etter bruddet fortalte jeg mine nærmeste venner og enkelte i familien min at hun hadde drapstruet meg. Jeg sa til dem at om det skulle skje meg noe, var det trolig hun som sto bak. Da jeg fikk høre om dobbeltdrapssiktelsen mot henne, var det første jeg tenkte: Det kunne vært meg, sier mannen.

VG har vært i kontakt med en nær kamerat av mannen. Han bekrefter at kameraten flere ganger uttrykte redsel for hva kvinnen kunne finne på å gjøre mot ham.

Anmeldte henne for stjeling

Ifølge ekskjæresten fortalte kvinnen om avdøde Øystein Hagel Pedersen.

– Hun snakket litt om Øystein, men jeg har i ettertid forstått at jeg ikke kunne stole på mye av det hun sa. Hun sa blant annet ingenting om at hun hadde forbud mot å oppsøke ham, sier mannen.

VG har tidligere skrevet at kvinnen ble anmeldt av politiet for å ha stjålet avdøde Øystein Hagel Pedersens bankkort dagen før han ble funnet død. I 2013 anmeldte Hagel Pedersen henne for det samme.

Ekskjæresten VG har snakket med hevder at hun ved en anledning også stjal bankkortet hans, og tok ut mellom 2000–3000 kroner, før hun forsøkte å legge kortet tilbake i lommeboken hans.

– Men da hadde jeg oppdaget at det var borte. Jeg konfronterte henne, og da innrømmet hun at hun hadde tatt ut pengene fordi hun var så blakk, hevder mannen.

Han anmeldte senere tyveriet, men saken ble henlagt.

VG har vært i kontakt med mannens advokat i forbindelse med dette intervjuet, men advokaten ønsker ikke å kommentere saken.

«Du er syk»



Mannen forteller at han var livredd for at kvinnen skulle få omsorgsrett for barnet deres.

Han kontaktet selv barnevernet før barnet ble født, med bekymring knyttet til kvinnens omsorgsevner. Det er dokumentert i rettsdokumenter VG har fått tilgang til. Da barnet kom til verden, havnet saken hos fylkesnemnda.

Mannen viser VG flere SMS-er som kvinnen sendte til ham i tiden før saken skulle opp.

«Du må gjøre andre vondt for å ha det bedre selv. Ingen god egenskap. Men du er jo syk. Jeg gleder meg til å se deg svare i fylkesnemnda», skriver hun i en av meldingene.

Kvinnen tapte saken. Fylkesnemnda bestemte, ifølge rettsdokumenter, at barnet deres skulle flytte i fosterhjem.

– Jeg skulle gjerne tatt hånd om barnet selv. Men jeg er i en livssituasjon og arbeidssituasjon som gjør det vanskelig for meg å ta det ansvaret nå. Jeg har besøkt barnet i fosterhjemmet, og håper med tiden å få en større omsorgsrolle, sier han.

– Dette er en veldig trist sak, spesielt for de syv barna hennes. Jeg har veldig vondt av at de må gjennom dette.

– Alle kan anmelde for drapstrusler



Fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille ved Agder politidistrikt ønsker ikke å gi noen kommentarer i saken.

– Det eneste jeg kan si er at vi også ser på tidligere hendelser dersom det skulle være noen, sier Hille.

Den siktede kvinnens forsvarer, advokat Ole Andreas Thrana, mener at drapssiktelsene mot klienten hans er basert på rykter og spekulasjoner.

Thrana sier han er kjent med at kvinnen er anmeldt av en tidligere kjæreste for drapstrusler, og anmeldt for stjeling av bankkort.

– Alle som er i en konfliktsituasjon med noen kan anmelde vedkommende for drapstrusler eller andre forhold, uten at det er noe sannhet i det. Klienten min har aldri drapstruet noen, sier han.