Dobbeltdrapssiktet kvinne løslates fra varetekt – tvangsinnlegges på sykehus

Agder politidistrikt ber ikke onsdag om forlenget varetektsfengsling av syvbarnsmoren som er siktet for dobbeltdrap i Kristiansand. Hun skal nå tvangsinnlegges på psykiatrisk sykehus.

– Det er ikke nødvendig at hun er varetektsfengslet under en tvungen observasjon hvor det er et sikkerhetsopplegg. Hun har restriksjoner på institusjonen som er gode nok for oss. Når hun er ferdig på observasjonen vil hun høyst sannsynlig fremstilles for fengsling på nytt, sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, til VG.

SIKTET: Denne 42 år gamle kvinnen er siktet for dobbeltdrap i Kristiansand. Foto: Privat

42-åringen har siden slutten av september sittet varetektsfengslet med brev- og besøksforbud.

Politiet mener det ikke lenger er bevisforspillelsesfare i saken og at det dermed ikke er nødvendig at kvinnen er varetektsfengslet under observasjonen.

– Kan være på Facebook

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, sier kvinnen nå praktisk talt er løslatt og at politiet må pågripe henne på nytt dersom de skal fremstille henne for varetekt etter endt psykiatrisk observasjon.

På sykehuset kan kvinnen få besøk, være på Facebook og snakke i telefonen, ifølge Sylte.

– Det er ikke mer enn 14 dager siden at politiet mente det var så stor bevisforspillelsesfare at hun ikke kunne få besøk av barna. Jeg spør meg hva som har skjedd siden da. Nå skal hun altså sitte få sitte på Facebook og treffe hvem som helst, sier Sylte.

Siktet for to drap

I midten av november fikk politiet medhold i at kvinnen kunne innlegges ved Sørlandet sykehus ved sikkerhetsposten i inntil fire uker.

Kristiansand-kvinnens forsvarer mener politiets avgjørelse tyder på at politiet ikke har beviser nok til å varetektsfengsle henne på bakgrunn av at det vil støte den allmenne rettsfølelsen at hun går fri.

FORSVARER: Olav Sylte forsvarer den 42 år gamle kvinnen. Foto: Sandblad Mattis , VG

– Det er ikke grunnlag for retthåndhevelsesarrest. Vi tar dette som et tegn på at det ikke er grunnlag for videre varetektsfengsling og at det ikke er skjellig grunn til å mistenke noe som helst i denne saken, sier kvinnens forsvarer Olav Sylte til VG.

Den 42 år gamle syvbarnsmoren er siktet for drapet på faren i 2002 og på sin tidligere kjæreste Øystein Hagel Pedersen (67) i 2014. Hun nekter straffskyld for begge drapene.

Det var under etterforskningen av dødsfallet til Hagel Pedersen at politiet fikk informasjon som ga dem grunn til å se nærmere på farens dødsfall.

Kvinnen har også nektet å forklare seg som siktet, men forklarte seg som vitne etter Hagel Pedersens dødsfall i 2014. Hun har også ikke ønsket å snakke med de sakkyndige som skal vurdere om hun er strafferettslig tilregnelig.