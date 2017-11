Dobbeltdrapssaken i Kristiansand: Skal grave opp siktedes far

I slutten av september ble politiet rådet av rettsmedisinere til å ikke grave opp liket. Nå har politiet bestemt seg for å gjøre nettopp det.

27. mars i 2002 døde den 52 år gamle mannen i Kristiansand. Over 15 år etter ble datteren siktet for å ha drept ham og sin tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen (66).

VG får opplyst fra flere uavhengige kilder at politiet har besluttet å grave opp liket til faren til den dobbeltdrapssiktede kvinnen.

Politiet bekrefter gravåpningen i en pressemelding:

Påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, opplyser at politiet tidligere har uttalt at dette neppe er aktuelt, men at man etter nye undersøkelser i fagmiljøer i politiet har besluttet å grave opp levningene etter faren.

Farens pårørende er varslet om dette, opplyser Skaar om, som samtidig opplyser om at politiet ikke ønsker å gi ytterligere informasjon i saken på nåværende tidspunkt.

Politiet opplyste tidlig i drapssaken at de ikke kjente til dødsårsaken til 52-åringen. I 2002 ble saken henlagt som intet straffbart forhold og mannen ble aldri obdusert. Sett ettertid, sier politiet at han burde ha vært obdusert.

VG meldte i slutten av september, kort tid etter at politiet opplyste om drapsetterforskningen i offentligheten, at politiet så på muligheten for å grave opp og obduserere faren. Først uttalte politiadvokat Cecilie Pedersen Hille følgende:

– Nå har liket ligget veldig lenge, så det er ikke sikkert at undersøkelser vil gi oss svar. Vi er nødt til å spørre rettsmedisinsk hvilke svar man kan få hvis man eventuelt graver opp liket. Man setter ikke i gang en slik prosess hvis ikke det gir svar. Når man ligger i jorden så lenge, med de ulike metaller og gasser som er der, blir kroppen påvirket av det, sa Hille.

Samme dag opplyste hun at oppgraving ikke ville bli aktuelt.

– Politiet har onsdag undersøkt muligheten for å grave opp liket fra 2002 med Rettsmedisinsk institutt, som har rådet oss til å ikke gjøre det. En oppgraving er derfor ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, sa Hille til VG.

Bistandsadvokatene har videreformidlet dette til sine klienter. Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, sier følgende til VG om beslutningen:

– Jeg konstaterer at politiet tidligere skal ha sagt i media at de er blitt frarådet å gjøre dette. Nå har de bestemt seg for å gjøre det. Jeg tar det oms et tegn på at politiet innser at de ikke har bevis om at dette er snakk om et drap. Hvis de hadde hatt tilstrekkelig bevis for det, så hadde de ikke hatt behov for å gjøre et sånt forskningsforsøk med stor grad av usikkerhet, sier han.