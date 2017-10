Dette ville de ha med seg i tingretten

OSLO TINGHUS (VG) Det er gjort 12 beslag av stikk- og slagvåpen på folk som er involvert i rettssaker de siste månedene. Deriblant en livsfarlig kubotan.

Oslo tinghus, som daglig besøkes av rundt 1000 mennesker, installerte adgangskontroll og røntgenfotografering i mai i år.

– Ordentlig stygt våpen



Mens småflyplasser og arbeidsplasser for lengst har innført adgangskontroll og sikkerhetssluser, fikk landets mest besøkte rettsbygning dette på plass ganske nylig.

SKJERPET SIKKERHET: Sikkerhetssjef Frode Wold i Oslo tinghus mener sjekken av besøkende fungerer mye bedre etter etableringen av scanning og adgangskontroll. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Resultatet kom raskt. I løpet av fire måneder er det gjort tolv beslag av stikkvåpen og slagvåpen som besøkende ikke frivillig har gitt fra seg før adgangskontrollen.

– Det mest alvorlige beslaget er nok en såkalt kubotan, som er et slagvåpen med riller i håndtaket og en spiss i enden. Det er et ordentlig stygt våpen som er lett å skjule, men som er ment å slåes eller stikkes inn i store muskelgrupper på et menneske. Det er ikke noen naturlig gjenstand å ha på seg, sier sikkerhetssjef i Oslo tinghus, Frode Wold til VG.

BATONG: En batong ble senest mandag beslaglagt fra en ryggsekk i Oslo tingretts adgangskontroll. Foto: Sikkerhetsseksjonen , Oslo tingrett

Kredittkortkniver



Blant de andre beslagene finnes tre kredittkortkniver, en type tynn kniv som er felt inn i en plastplate for å kunne skjules i en lommebok.

– Den er produsert for å kunne snitte eller skade, sier Frode Wold.

Han har observert at denne typen kniver bæres av noen av de yngre besøkende i Tinghuset.

– Vi har også dolker, stillettkniver og stikk-kniver som ikke har noe annet formål enn å ramme, legger han til.

KNIV-BESLAG: Spiss og skarp kniv beslaglagt i sikkerhetskontrollen på Oslo tinghus. Alle beslag blir fotografert og sendt til politiet for undersøkelser og destruksjon. Foto: Sikkerhetsseksjonen , Oslo tinghus

Senest mandag ble det beslaglagt en batong, som en person hadde med seg i ryggsekken på vei inn til en rettssak.

Fem millioner årlig



– Hvorfor ble ikke sikkerhetskontrolen etablert i tinghuset før i vår?

– Vi har jobbet i mange år med å få sikkerhetskontroll på plass. Men det har vært utfordrende å få nødvendige midler. Vi har jobbet sammen med politiet og Domstoladministrasjonen for å få dette på plass - spesielt etter 22.juli-hendelsene. Men vi har selvsagt vært avhengig av politisk prioritering og bevilgninger, svarer direktør i Oslo tinghus, Arnhild Olsen.

Kostnaden er på 2,5 millioner i investeringer i bygget samt en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner.

Både Wold og Olsen er veldig fornøyd med at sikkerhetsoppgraderingen av tinghuset nå tross alt er på plass.

KUBOTAN: Dette ble beslaglagt av sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus etter at en besøkende forsøkte å bringe det med seg inn i rettslokalene. Foto: Sikkerhetsseksjonen , Oslo tingrett

– Det er naturlig å anta at det var mer av medbragte våpen tidligere. Da hadde vi kun spesifikke sikkerhetskontroller som under 22. juli-rettssaken. Der var det lite beslag, men vi ser jo at noen snur i døren. Med de miljøene som frekventerer oss her, er det naturlig å tenke at det var flere som hadde med seg våpen og farlige gjenstander før vi innførte sikkerhetskontrollen, avslutter sjefen for sikkerhetsseksjonen Frode Wold.