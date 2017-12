BT: Fem unge menn siktet etter mistenkelig dødsfall i Bergen

Politiet mener de ikke har gitt nok hjelp til mannen som døde. De mener også å ha avslørt løgn og fjerning av bevis.

Det melder Bergens Tidende.

Et dødsfall som fant sted siste helgen i november betegnes som mistenkelig av politiet. Nå er fem menn siktet i forbindelse med dødsfallet i en leilighet.

– En ung mann døde, og vi så at de som hadde vært sammen med ham ikke forklarte seg riktig i avhør. Det gikk lang tid fra avdøde ble dårlig til de varslet, sier politiadvokat Trond Eide til avisen.

De er siktet for forsømmelse av hjelpeplikt. Eide poengterer overfor avisen at det ikke på noe tidspunkt har vært aktuelt å sikte mennene for drap. Ifølge politiet tilhører personene i saken et rusmiljø, men ikke nødvendigvis et tungt rusmiljø.

Gunnar Svartveit sier til VG at han har perifer kjennskap til saken da han kun hadde kort møte med klient da han satt i politiarrest.

– Da var siktelsen ikke relatert til noe dødsfall, men uriktig forklaring i forbindelse med at han ble avhørt som vitne i saken. Jeg meg forholde meg til den siktelsen jeg har sett, sier Svartveit, som opplyser at klienten er løslatt.

Ole-Petter Grythe Hoff forsvarer en av de siktede.

– Han erkjenner ikke straffskyld og har ingen forståelse av hvorfor han har blitt siktet. Han har sagt til meg at han gjort det han kan for å hjelpe, sier Hoff til VG.

Beate Hamre forsvarer en tredje av de siktede.

– Han er preget av saken og erkjenner ikke straffskyld, sier hun til VG.

