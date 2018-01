BRUMUNDDAL (VG) Terje Opheim forteller at han på Snapchat fikk tilsendt filmer av en lillesøster i perlehumør bare timer før hun forsvant.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Det er uvirkelig. Vanskelig å sette ord på. Man har bare hørt om slike situasjoner før, og nå står vi midt oppi det selv, sier Terje Opheim.

Det har gått over en uke siden familien meldte lillesøster Janne (36) savnet. Etter at tobarnsmoren og ektemannen tok taxi hjem fra 4. juledagsfest på forsamlingshuset Veldrom, har ingen sett henne.

Siste nytt i saken: Nytt blodfunn lørdag ettermiddag

Broren var ikke selv til stede, men forteller at han ble tilsendt flere filmer på Snapchat fra festen 4. juledag.

– Hun var i perlehumør, sier han.

– Noen skjuler noe

Etter at hun forlot boligen i Brennlia i Veldre i 2.00-tiden 29. desember, har ikke familien klart å komme i kontakt med henne.

– Hun åpnet ikke «snapsene» mine. Det har hun for så vidt ennå ikke gjort.

De første dagene var Opheim bekymret.

– Men jeg håpet at hun kanskje bare hadde tatt en «time out». Det skjer jo at folk bare reiser av gårde, sier han.

Etter at politiet fredag fikk bekreftet at Jannes blod er funnet i Fagerlundvegen i nærheten av Brumunddal sentrum, blir forsvinningen ansett som en kriminalsak.

– Når det ligger blod et sted, så er det noe som har skjedd. Og noen som vet noe, og skjuler noe, sier Opheim.

– Vi håper selvfølgelig det er liv i henne, men ut ifra opplysningene som kommer frem, forstår vi at det har skjedd noe. Men vi håper til det siste, legger han til.

Grafikk: Tom Byermoen / Kenneth Lauveng / VG

– Godt likt



Terje Opheim beskriver en sosial lillesøster. Etter flere år i Brumunddal har Janne og familien også fått dype røtter i lokalmiljøet.

– Hun er glad i å gå på turer og glad i livet. Hun hadde et sosial nettverk og var godt likt, sier broren.

Sammen med ektemannen kom hun hjem fra festen i taxi natt til 29. desember. Opheim, som bor hos søsterens ektemann i den vanskelige tiden, forteller at hele familien har det svært tøft.

– Han er helt knust, sier Opheim.

Fant blod lørdag

Forsvinningen fremstår fremdeles som et mysterium for politiet, som opplyser at de ikke har noen spor etter Jannes bevegelser mellom klokken 2.00 og 5.50, da mobilen hennes ble registrert av en basestasjon i Brumunddal sentrum.

Etterforskningen konsentreres nå rundt denne tidsperioden.

Politiet vil ikke kommentere om registreringen ble gjort etter aktiv bruk av telefonen. Så langt har politiet avhørt et titalls vitner i saken.

LETER FORTSATT: Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i Innlandet politidistrikt forteller at den dype snøen gjør letingen utfordrende. Foto: Fredrik Solstad , VG

Lørdag ettermiddag opplyser Innlandet politidistrikt at det er gjort nye funn av blod etter tips fra folk som bor i området.

– Funnet er gjort i dag, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til VG lørdag.

Det er ikke bekreftet at blodet kommer fra savnede Jemtland. Blodet er sendt til analyse, og det er usikkert når politiet vil få svar.

Det nye funnstedet ligger omtrent halvannen kilometer fra stedet der Jemtlands blod er funnet. Blodet er funnet nærmere Jemtlands bolig enn det forrige funnet.

– Vi har jevnlig kvittert ut ulike blodfunn de siste dagene, noe som er naturlig siden det er mye vilt i området, sier van der Eynden.

– Hva gjør at dette funnet skiller seg ut?

– Det er fordi vi ser at det er noe likhet i funnstedet. Dette er også et funn i veikanten. Dersom det er dyreblod, vil man normalt kunne vente at det er dyretråkk og kanskje pels i nærheten. Vi gjør nå undersøkelser på stedet, sier han.