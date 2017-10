Brødrepar siktet for ran og voldtekt

Politiet mener et ungt brødrepar fra Oslo står bak et grovt ran og en grov voldtekt av to mindreårige på Sinsen.

Nå sitter brødrene på henholdsvis 18 og 16 år i varetekt etter å ha blitt pågrepet av politiet sist fredag.

Ingen av dem erkjenner straffskyld for anklagene som rettes mot dem.

Politiet mener at de to brødrene gjennomførte et grovt ran og en grov voldtekt mot to mindreårige på Sinsen i Oslo søndag 22. oktober. Ifølge VGs opplysninger er de to fornærmede en gutt og en jente.

Etter hendelsen anmeldte den fornærmede gutten de to brødrene for ran fordi han skal ha blitt fratatt noen eiendeler under hendelsen, mens den unge jenta anmeldte dem for voldtekt.

I helgen ble brødrene varetektsfengslet i én uke i Oslo tingrett.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier storebrorens forsvarer, advokat Ola Lunde, til VG.

I fengslinsgkjennelsen fra tingretten beskrives saken som «alvorlig».

«Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på det er snakk om en alvorlig sak, grov voldtekt og grovt ran begått mot to mindreårige (...).»

– Han erkjenner ikke straffskyld, og vi har anket fengslingskjennelsen, sier lillebrorens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, til VG.

VG har ikke kommet i kontakt med Oslo-politiet for kommentarer mandag ettermiddag.