Bombetiltalt 17-åring: «Bror jeg har en plan men kan ikke si den her»

OSLO TINGRETT (VG) Storebroren til 17-åringen som ble pågrepet på Grønland med en hjemmelaget sprengladning, mener den tiltalte umulig kan ha ønsket å skade noen.

– Han var på feil sted til feil tid, sier en tydelig overbevist storebror i retten tirsdag.

– Men han hadde laget og tatt med seg en gjenstand med lightergass? spør 17-åringens forsvarer.

– Jeg forstår det, men da vi var yngre pleide vi for eksempel å kjøpe plumbo og putte det i en flaske med vann, for så å riste det slik at flasken eksploderte. Det er sånt man gjør for gøy, og jeg tror det var derfor, sier broren, som også forklarer at 17-åringen interesserer seg for fyrverkeri.

Denne uken avsluttes rettssaken mot den russiske statsborgeren som 9. april ble pågrepet på Grønland med en bombelignende gjenstand. Gjenstanden inneholdt lightergass og splinter fra et nettinggjerde.

Den 17 år gamle gutten var i fire måneder siktet etter terrorlovgivningen, men er i Oslo tingrett tiltalt for oppbevaring av våpen med hensikt å begå en grov straffbar handling.

I etterforskningen av saken ble bomben rekonstruert, og PST beskriver den som en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial. Denne rekonstruksjonen var ifølge NTB medvirkende til at 17-åringen ikke ble tiltalt etter terrorparagrafen.

17-åringen har hele tiden nektet straffskyld.

«Jeg har en plan»



– Det som skjedde, er en dum situasjon. At han er blitt sittende så lenge i varetekt, at han kan bli dømt for ingenting, det forstår jeg ikke, sier broren til den tiltalte.

Her kan du høre smellet da politiet sprengte gjenstanden i april:

Påtalemakten tegner imidlertid et bilde av en radikalisert 17-åring med planer om å gjennomføre et skadelig angrep. I samtaler med flere brukere på appen Telegram Messenger, har den tiltalte gitt uttrykk for at han «har en plan» og at han ønsker å reise ut av landet for å gjøre jihad.

«Bror jeg har en plan men kan ikke si den her», skrev tiltalte til det politiet mener er en tyrkisk bruker av appen, i februar.

Fra november i fjor til april i år har 17-åringen blitt medlem av elleve ulike ekstremistgrupper på Telegram Messenger. Til en annen bruker han har utvekslet flere hundre meldinger med, skriver tiltalte:

«Bror, jeg kjenner selv mange brødre som er blitt tatt av kafirene (de «vantro», journ.anm.) på grunn av uttalelser i sånne grupper. Akhi, (bror, journ.anm.) ikke snakk sånn åpent. Vær forsiktig! Disse forbannede kafirene har all mulig teknologi, derfor må man være forsiktig».

Også i mars, en drøy måned før han ble pågrepet, skrev den tiltalte til en kvinnelig bruker av Telegram at han har en plan. «Jeg kan ikke skrive dette her», forteller han kvinnen.

AKTØRENE: Statsadvokat Marit Bakkevig representerer påtalemakten, mens Javeed Shah forsvarer den 17 år gamle russeren. Foto: Ørn E. Borgen , NTB scanpix

Tiltaltes storebror forteller i retten at han opplever broren som «en helt vanlig muslim» som sjelden ba til Gud. I avhør har 17-åringen imidlertid tilkjennegitt at han er «mer religiøs i salafistisk retning enn han tidligere har gitt uttrykk for».

– Han er en bokstavtro muslim, og det kan se ut som om vært i en radikaliseringsprosess, sa aktor Marit Bakkevig i retten forrige uke.

17-åringen skal ifølge PST ha videresendt en film som oppfordrer til terroraksjoner samme dag som han ble pågrepet. Han bærer også våpen på bilder som PST har funnet.

Forsvarer: Ville ha status

Tiltaltes forsvarer, Javeed Shah, sier at 17-åringen i virkeligheten aldri hadde noen plan om å gjennomføre et angrep.

– Disse tingene er kun noe han har skrevet for å gjøre seg interessant. Det er oppdiktet, og politiet har heller ikke funnet noe sted der han skriver om eksplosiver, sier Shah til VG.

Forsvareren poengterte også i retten at tolken i en bemerkning til sitt arbeid har uttalt at det er vanskelig å oversette meldingsloggene grunnet dårlig tegnsetting og mye feilstaving.

– Det viser at oversettelsene som legges frem av politiet, ikke nødvendigvis er helt korrekte, mener forsvareren.

Hevet trusselnivået

Statsadvokaten ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, men sier likevel at «meldingsloggene er viktige for å forstå sammenhengen i det tiltalte har gjort».

17-åringen ble pågrepet dagen etter at en usbekisk mann kjørte ned og drepte fem personer i en gågate i Stockholm. Han risikerer nå en fengselsstraff på opptil ti år.

TUNGT BEVÆPNET: Politiet sperret av et større område og tilkalte bombegruppen lørdag 9. april. Foto: Jørgen Braastad , VG

Pågripelsen førte til at PST oppjusterte sin trusselvurdering fra «mulig» til «sannsynlig» for at det kunne bli gjennomført terrorangrep mot Norge. Denne vurderingen gjelder fortsatt, ifølge NTB.

Tiltaltes egen forklaring ble fremført for lukket rett i forrige uke.

Etter en klage fra Redaktørforeningen får pressen nå være til stede under forutsetning av at de ikke avslører tiltaltes identitet eller krenker privatlivets fred i gjengivelsen av det som kommer fram i retten.