Asyl-leder tiltalt for seksuelle overgrep mot åtte jenter

De åtte fornærmede mannen er siktet for å ha forgrepet seg mot, er alle under 16 år.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

– Mannen er tiltalt av statsadvokaten for seksuelle handlinger mot barn under 16 år, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Hellek Rue, til VG.

Mannen har i flere år jobbet opp mot asylsøkere. I midten av januar i fjor fikk politiet en bekymringsmelding fra en skole som var utgangspunktet for politiet etterforskning.

Fædrelandsvennen skriver at det er åtte fornærmede i saken, alle er barn under 16 år. Alle er eller har vært knyttet til et mottak eller boliger tilknyttet flyktningtjenesten, enten som asylsøkere eller flyktninger.

– Glad for tiltale

Opprinnelig var mannen siktet for seksuelle handlinger mot 15 jenter. Disse ble avhørt på barnehus.

– Jeg er glad for at det er blitt en ende på etterforskningen og at statsadvokaten har tatt saken alvorlig og funnet det riktig å ta ut tiltale, sier barnas bistandsadvokat, Anne Rita Meberg, til VG.

– Hva tenker du om at tiltalen nå gjelder åtte fornærmede, ikke 15?

– Jeg må bare ta det til etterretning. Det er naturlig når det er såpass stort omgang. Man se hva som er mulig å føre bevis for. Det er sikkert gjort en riktig og fornuftig gjennomgang av statsadvokaten, sier Meberg.

Hun sier at det er åpenbart at barna er svært sårbare og i en vanskelig situasjon.

– Kyssing og beføling

Mannen har helt siden han ble siktet og varetektsfengslet i saken, nektet straffskyld. VG har forsøkt å komme i kontakt med hans forsvarer, Knut Henning Larsen. Han var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag ettermiddag.

Til Fædrelandsvennen sier advokaten at handlingene asyl-lederen ifølge tiltalen skal ha begått dreier seg om kyssing på munnen og beføling.

Forsvareren sier mannen har en annen oppfatning av handlingene enn det politiet har, og at handlingene ifølge tiltalte ikke var seksuelt motivert.

Politiadvokat Rue vil ikke gå i detalj på forholdene mannen er tiltalt for. Han sier at det vurderes om tiltalen skal unntas offentligheten og om rettssaken skal gå for lukkede dører.