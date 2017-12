Arrestforvarer slått ned på politihuset i Lillestrøm – hentet i ambulanse

Da mannen i 20-årene fra Møre og Romsdal ble brakt inn i arresten på politihuset i Lillestrøm, slo han til en arrestforvarer i ansiktet.

Det opplyser operasjonsleder Stine Bjerke ved Øst politidistrikt til VG.

Den aktuelle arrestforvareren pustet og var bevisst etter slaget, men han var uklar og surrete – noe som gjorde at ambulanse ble tilkalt.

Arrestforvareren ble deretter fraktet til Ahus for videre undersøkelser.

Ifølge operasjonslederen, fikk politiet på Gardermoen melding om en mann som forsøkte å ta seg gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen «uten formål og midler» ved 16-tiden torsdag.

Noen minutter senere kom den første patruljen til sikkerhetskontrollen.

– Han var vanskelig å ha med å gjøre

– Han var vanskelig å ha med å gjøre og ble lagt i jern og tatt med til politiposten på Gardermoen. Han ble deretter kjørt via legevakt og klarert for arresten i Lillestrøm, sier Bjerke.

Klokken 17.56 fikk politiet beskjed om at det var behov for en ambulanse etter at den aktuelle arrestforvareren hadde blitt slått i ansiktet av mannen i 20-årene.

– Vi har kontroll på vedkommende. Han sitter i arresten, og vi er i dialog med jourhavende jurist om veien videre. Mannen er ukjent for Øst politidistrikt, sier operasjonslederen.