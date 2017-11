Ap: Norsk politi ikke rustet til å takle nettovergrep

Politiet ventet i snitt 107 dager på å aksjonere mot overgrepsnedlastere. Arbeiderpartiets Lene Vågslid mener årets politibudsjett er en skandale.

– Dette er saker som skal prioriteres. Det er viktig både av hensyn til ofrene rettssikkerhet og for å forhindre potensielle nye overgrep. Jeg vil be justisministeren om en forklaring på hvorfor det har tatt så lang tid å følge opp disse sakene, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Lene Vågslid, til VG.

En kartlegging VG har gjort av 45 saker sendt til Norge fra internasjonale aksjoner mot overgrepsforum, viser at lokalt politi i snitt venter 107 dager, eller 3,5 måneder, før de ransaker eller pågriper en nedlaster.

Les også: Australsk politi drev verdens største overgrepsforum

Fordobling av saker



Statistikk fra Politidirektoratet (POD) viser at antall saker som gjelder seksuell omgang med barn under 16 år har eksplodert de siste årene.

I 2015 var det 1102 saker, mot 1844 i fjor, noe som tilsvarer en økning på 67 prosent. I år er det så langt anmeldt 1273 saker i samme kategori.

Siden 2013 er økningen på 175 prosent.

«Den reelle økningen tilskrives i hovedsak at gjerningsmenn når mange ofre gjennom Internett, noe som gir seg utslag i at det ofte er mange fornærmede i hver sak», skriver Politidirektoratet (POD) i en rapport fra 2016.

Kari-Janne Lid, leder av Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, kaller det en «tsunami».

– Med tanke på veksten i saker som dette, så er norsk politi ordentlig på hælene, har hun uttalt til VG.

Dokumentar: Nedlasterne

BEKJEMPER OVERGREP: Kari-Janne Lid leder arbeidet mot overgrep i Oslo politidistrikt og Fredy Salazar er politioverbetjent- og spesialist. Deres distrikt har et stort etterslep av saker og Lid mener norsk politi i dag ikke er i stand til å håndtere mengden saker som kommer inn gjeldende overgrep mot barn, blant annet via internett. Foto: Terje Bringedal , VG

– Norsk politi ikke rustet



– Kripos og særorganene er styrket, men politidistriktene har ikke opplevd det samme. På lokalt nivå kommer vi ikke i nærheten av å ha nok folk som kan etterforske nettrelaterte overgrep, sier Vågslid.

Hun viser til en rapport bestilt av forrige justisminister, Anders Anundsen (Frp), som viste at politiets «handlingsrom» var blitt redusert med 426 millioner kroner til tross for 2,5 milliarder mer penger fordelt på tre år.

– Det er åpenbart at norsk politi ikke er rustet til å møte de utfordringene vi står ovenfor knyttet til overgrep på nett. Det er derfor svært alvorlig at denne regjeringen ikke prioriterer å styrke politiet, påtalemyndigheten og kampen mot vold og overgrep. De snakker om det, men bevilger ikke pengene som skal til, mener Vågslid.

– Går i minus



Hun kaller neste års politibudsjettet for «skandaløst dårlig».

– I realiteten går norsk politi i minus med det budsjettet som nå er lagt frem. Jeg mener det er en skandale at regjeringen ikke styrker ressurssituasjonen til politidistriktene.

Politiets Fellesforbund (PF) har blant annet uttalt at de frykter at nåværende budsjettforslag fra regjeringen vil innebære nedbemanninger ute i distriktene.

Via sin kommunikasjonsavdeling i Politidirektoratet uttaler Harald Bøhler, seksjonssjef i straffesaksseksjonen, at det er «behov for ytterligere styrking av politiets arbeid med denne sakstypen slik at fokus på dette området ikke går ut over kapasiteten til å bekjempe annen alvorlig kriminalitet.

– Henger ikke på greip



Ifølge justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) har hans departement «påbegynt arbeidet med å utvikle en strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn. Det vil orienteres nærmere om tiltak knyttet til strategien når arbeidet er kommet noe lengre.»

– Det hjelper lite med strategier om du ikke råd til å betale for det. Når du går inn i budsjettene og ser hva politiet faktisk skal ha som ressursgrunnlag i 2018, så henger det ikke på greip, sier Vågslid.

JUSTISMINISTER: Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Foto: Helge Mikalsen , VG

Amundsen: Direkte feilaktig

I et intervju med VG svarer Amundsen på Vågslids kritikk.

– Her er det direkte feilaktige påstander. Det er ikke riktig å hevde at styrkingen av politiet ikke har gått til distriktene. I 2017 gikk styrkingen av politiet uavkortet til distriktene. Siden 2013 har politiet fått en historisk økning på 2,5 milliarder kroner og 2137 flere årsverk, sier justisministeren.

Han mener Vågslids argumentasjon om mindre handlingsrom er feil.

– Om man skulle øremerket enda fleremidler, slik Ap ser ut til å mene, ville handlingsrommet blitt ytterligere redusert. I de 2,5 milliardene vi har styrket politiet med, har en betydelig andel gått til kamp mot overgrep mot barn.

– Det var 50 millioner som ble øremerket til dette for distriktenes del i 2017. Er det «betydelig»?

– I tillegg er det andre midler. Bekjempelse av overgrep mot barn er høyt prioritert og da skal også politiet prioritere det av midler som ikke er øremerket. I 2017 styrket vi politidistriktene med 295 millioner i frie inntekter, svarer Amundsen.

– Slår seg på brystet



Vågslid er ikke imponert. Hun mener det er at faktum at det er for lite etterforskningskapasitet og at politiet ikke er i nærheten av å være i stand til håndtere overgrep på nett.

– At justisministeren slår seg på brystet og er fornøyd med egen innsats, i stedet for å gjøre noe med utfordringene politiet her står overfor, får han ta ansvar for selv, svarer hun.

KrF: Uholdbart



KrFs justispolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad mener situasjonen der norsk politi i snitt venter 107 dager på å ta tak i nedlastningssaker er uholdbar og mener regjeringen må gjøre betydelig mer for å styrke norsk politi på dette området.

– Vi har blant annet foreslått midler til Kripos til lagring og prosessering av digitale beslag, økte midler til seksjon for seksuallovbrudd og flere påtalejurister, etterforskere og avhørere ved Statens barnehus, skriver Ropstad til VG.