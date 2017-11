Alvorlig skadet etter knivstikking i Asker

En mann i 50-årene er alvorlig skadet og sendt til sykehus med luftambulanse etter en knivstikking i Asker torsdag.

– Vi fikk melding klokken 09.01 om at en person var knivstukket i Asker sentrum. Politiet var raskt på stedet, og startet førstehjelp. Vi har også kontroll på en mann i 30-årene mistenkt for å stå bak handlingen, opplyser operasjonleder i Oslo politidistrikt Rune Hekkelstrand til VG.

Offeret ble hentet av luftambulanse i 09.30-tiden, og fløyet til Ullevål sykehus for behandling.

Det skal ikke være snakk om et tilfeldig overfall, og politiet opplyser at den pågrepne mannen og offeret skal ha hatt en form for relasjon til hverandre.

ÅSTEDET: Knivstikkingen skal ha funnet sted ved inngangen til Fontenehuset. Et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser. Bygningen ligger vegg-i-vegg med politihuset i Asker. Foto: Kristoffer Hagen

Hendelsen fant sted ved et kontorbygg vegg-i-vegg med politihuset i Asker. Ifølge lokalavisen Budstikka skal knivstikkingen ha skjedd i inngangspartiet til Fontenehuset, en frivillig organisasjon som jobber for arbeid og sysselsetting.

Tilstanden til den skadede beskrives som alvorlig, men han skal ha vært ved bevissthet. Ifølge Budstikka er det snakk om flere knivstikk i overkroppen.

Politiet jobber nå med vitneavhør og sikring av spor på stedet. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen.