16 år gammel gutt havnet feilaktig på glattcelle etter navnetabbe

Fordi 16-åringen har samme fornavn som personen Oslo-politiet var på jakt etter, ble han feilaktig pågrepet og havnet i arresten på Grønland politistasjon.

– Det er jo helt sinnsykt. De må jo vite hvem de tar inn, sier den 16 år gamle gutten som møter VG ved den aktuelle Oslo-skolen.

Gutten, som er veltrent og stor for alderen, trasker rundt i skolegården og forteller om da politiet troppet opp på skolen torsdag 30. november og pågrep ham ved en feil.

Politiet var på skolen for å pågripe en annen elev i en alvorlig straffesak.

Etter å ha forhørt seg med skolen, fikk politiet pekt ut 16-åringen som den mistenkte gjerningsmannen. 16-åringen hadde samme fornavn som personen politiet var på jakt etter.

Politiet sjekket ikke om gutten hadde samme etternavn som den mistenkte.

– Det er ikke noe tvil om at politiet ikke har gjort en god nok jobb, sier politiinspektør ved Oslo politidistrikt, Egil Brekke.

Han opplyser at saken er nå meldt inn til Spesialenheten for politisaker.

BLE SKADET: Gutten som trener mye, forteller at han fikk en skade i ryggen og fingeren og at nå får behandling for dette. Foto: Odin Jæger , VG

– Spurte ikke om legitimasjon

Gutten forteller at politiet bare spurte om fornavnet hans og viste ham et ark de fortalte var en ransakelseordre.

– De viste meg et ark, men jeg fikk ikke lese, forteller 16-åringen, som forteller at han hadde med seg legitimasjon på skolen, men at han ikke ble spurt om dette.

Gutten forteller at han spurte polititjenestemennene om hvorfor han skulle pågripes. Han ville også ringe advokaten sin. Han hevder han fikk til svar at dette måtte vente til han var på stasjonen.

Basketak med politiet

16-åringen innrømmer at han tidligere har vært borti politiet på grunn av blant annet slåsskamper. Da har politiet beslaglagt telefonen hans, noe de også ville gjøre denne gangen. Dette motsatte han seg.

Gutten forteller at politiet prøvde å ta mobilen fra ham med makt. Dette utviklet seg til et basketak.

– Jeg la en av politimennene i bakken, forteller gutten.

Politiet er ukjent med om 16-åringen fikk lagt en politimann i bakken, men opplyser at basketaket medførte at gutten ble lagt i bakken og påsatt håndjern.

Gutten hevder han ble «kastet» inn i baksetet på politibilen.

– På vei til stasjonen spurte jeg om politimannen var irritert fordi jeg hadde kastet ham i bakken. Da svarte politimannen: «Du er en jævla hund», sier gutten.

– KUNNE VÆRT LØST: Her sitter politiinspektør Egil Brekke (til venstre) sammen med stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon. Brekke mener situasjonen kunne vært løst dersom gutten hadde tilkjennegitt at han ble utsatt for et uberettiget pågripelse. Foto: Fredrik Solstad , VG

«Du skal faen ikke få det greit»

Gutten hevder at han på stasjonen ble dratt ut av bilen og kastet på bakken flere ganger og at han ble tråkket på i korsryggen.

– En politimannen sa: «Du skal faen ikke få det greit her», sier gutten.

Som følge av basketaket og behandlingen, har sier gutten han fikk en skade i ryggen og tommelen.

Brekke sier at politiet har sikret opptak fra arrestmottaket. Han sier at guttens påstander om hvordan han ble behandlet og omtalt, ikke er i tråd med det tjenestemennene har skrevet i sin rapport.

Gutten forteller at han først etter en stund i arresten fikk ringe advokaten sin.

– Jeg skjønte med en gang at politiet hadde begått en feil da han ringte, sier guttens advokat, Sverre Sjøvold.

16-åringen forteller at han satt nærmere to timer til sammen i arresten. Politiet har ikke detaljerte opplysninger om dette, ifølge Brekke.

Advokat Sverre Sjøvold. Ref: sak hvor en 16-åring ble pågrepet ved en feil. Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen , VG

Sjøvold sier han var opptatt av at feilen skulle rettes opp så fort som mulig.

– Jeg opplevde at politiet brukte for lang tid. Jeg ringte gjentatte ganger for å høre om han var løslatt, men fra jeg ringte første gang brukte politiet en time og tyve minutter på å løslate ham. Det hele kunne vært avklart på 10-15 minutter, sier Sjøvold.

– Gutten medvirket

Politiet mener at 16-åringen medvirket «noe til at situasjonen ble som den ble».

– Hadde personen tilkjennegitt at det var en uberettiget pågripelse, så ville dette kunne vært avklart noe tidligere, sier politiinspektør Brekke.

– Motviljen mot å la politiet sikre mobiltelefonen, bidro til at man ikke fikk avklart identitet tidlig, og bidro også til at man ikke fikk avklart dette umiddelbart ved arresten. Men igjen så er det politiets ansvar å pågripe rett person og man burde avklart identitet på stedet uansett, sier politiinspektøren.

VG spør 16-åringen om han burde ha satt seg til motverge da politiet skulle pågripe ham.

– Jeg kunne ha vært roligere, men jeg følte der og da at når de tar meg på den måten, så vil jeg være hard tilbake.

Polititjenestemennene som havnet i basketaket, kommer ikke til å anmelde gutten for politivold, opplyser Brekke.

– Snev av arroganse

Sjøvold kaller det en skandale at gutten ble sittende så lenge på glattcelle.

– Han ble ikke bare pågrepet ved en feil, men ble også utsatt for maktmisbruk. Man må også tenke på at han er å anse som et barn, sier Sjøvold, som følte politiet ikke tok hendelsen alvorlig nok. Advokaten sier at han, på vegne av klienten, vurderer å søke om erstatning.

PS: Politiet opplyser at personen som skulle vært pågrepet, ble pågrepet senere samme dag.