15 år gammel grav åpnes i morgen: Disse svarene kan undersøkelser gi

OSLO / KRISTIANSAND (VG) Graven til den 52 år gamle mannen som politiet mener ble drept av sin datter i Kristiansand i 2002, åpnes i morgen.

Det får VG opplyst fra flere uavhengige kilder.

Mandag ettermiddag var det også satt opp gjerder dekket av et svart stoff, som hindrer sikt inn til deler av gravlunden. Spader, raker og annet utstyr lå også fremme på planen utenfor kirken.

Agder politidistrikt ønsker ikke å bidra med opplysninger om når gravåpningen skal finne sted med hensyn til de pårørende.

Mistenkte dobbeltdrap: Slik skulle undercover-agenter avsløre Kristiansand-kvinnen

Avgjørende for politiet vil være om undersøkelsene av liket kan si noe om mannens ukjente dødsårsak.

Rettsmedisiner Inge Morild sier til VG at det kan være mulig etter 15 år å finne vev i hår eller benmarg som kan være gjenstand for en toksikologisk undersøkelse.

SKAL ÅPNES: Graven til den drapssiktede kvinnens far, skal åpnes tirsdag, ifølge VGs opplysninger. Hvilke svar undersøkelser av liket kan gi, er usikkert, ifølge eksperter. Foto: Lise Skogstad , VG

– Da kan man undersøke om det er gift eller medikamenter i vevet. Vanligvis er det fryktelig vanskelig å påvise dette etter så lang tid og man klarer nok ikke å få svar på konsentrasjonen av stoffet. Det man kan finne ut av er om det er et giftstoff i vevet eller ei, sier Morild.

SIKTET: Denne 42 år gamle kvinnen er siktet for dobbeltdrap. Hun nekter straffskyld. Foto: Privat

Ikke obdusert

I 2002 ble faren til den nå dobbeltdrapssiktede 42 år gamle kvinnen gravlagt på gravlunden tilhørende Randesund kirke.

Faren ble funnet død på badet i sitt eget hjem, ifølge VGs opplysninger.

I september i år ble den 42 år gamle syvbarnsmoren siktet for drapet på faren og hennes ekssamboer, 67 år gamle Øystein Hagel Pedersen.

Kvinnen har sittet varetektsfengslet siden politiet opplyste om saken i mediene. Hun har nektet å forklare seg, og nekter straffskyld.

Hagel Pedersen ble funnet død i 2014 på rom 221 på First Hotel i Kristiansand. Hagel Pedersen ble obdusert og dødsårsaken var forgiftning.

Kvinnens far, som var 52 år da han døde, ble aldri obdusert. Dette innrømmer politiet i dag at skulle ha blitt gjort.

VENNER: Dobbeltdrapssiktet kvinne mente hun ble neddopet

Politiet ombestemte seg

Politiet uttalte tidlig at saken er mer krevende for dem fordi man ikke vet dødsårsaken.

Først sa politiet at de ikke kom til å grave opp liket fordi det hadde ligget så lenge i jorden og at man ikke ville klart å gjennomført nødvendige undersøkelser.

IKKE OFTE: Kirken opplyser til VG at det ikke er ofte det gjennomføres gravåpninger ved kirkegården deres, særlig sjeldent i straffesaker. Foto: Lise Skogstad , VG

Så bråvendte de.

Torsdag 23. november opplyste politiet at de likevel kom til å foreta en gravåpning på bakgrunn av «nye undersøkelser i fagmiljøer».

Morild sier at å påvise et stoff i vev, likevel ikke trenger å si noe sikkert om en drapssak.



FUNNET DØD: Øystein Hagel Pedersen ble funnet død på hotellrommet sitt i 2014. Politiet har siden da etterforsket saken som et mistenkelig dødsfall. Ifølge vitneopplysninger var kvinnen med Hagel Pedersen kvelden før han ble funnet død. Foto: Privat

– Hvis man finner er stoff, kan man undersøke om mannen brukte dette stoffet til vanlig eller ikke. Hvis han ikke pleide å bruke stoffet, kan det være suspekt, sier Morild, som er professor ved Universitet i Bergen.

– Kommer an på forholdene



Morild sier at det er verdt forsøket å foreta gravåpningen, men han tror sjansene for å finne noe som kan være gjenstand for en undersøkelse, er mindre enn 50 prosent.

– Det spørs veldig på forholdene ved graven, blant annet kuldeforholdene i jorden. Noen lik er bedre bevart bedre enn andre, sier Morild.

Rettsmedisiner Torleiv Ove Rognum, ved Universitetet i Oslo, sier på generelt grunnlag at han er enig med sin kollega i at man kan finne svar i benmarg og annet vev etter så lang tid.

– Hvilke stoffer det er mulig finne, som er så standhaftige at de ikke blir nedbrutt, kommer an på forholdene i jorden. Noen stoffer vil brytes raskt ned, mens andre vil holde seg mer intakte, sier Rognum, som legger til at dersom knokler og ben er intakte, kan man også finne eventuelle skader.