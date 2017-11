Britisk antiterrorsjef advarer mot bilterror i Oslo

Londons antiterrorsjef, Nick Aldworth, advarer mot bilterror på Karl Johan. Byrådsleder Raymond Johansen sier de snarlig vil få forslag til tiltak på bordet.

Nok en gang har terror med bil rystet verden, etter at en terrorist kjørte en pick up-varebil inn i et sykkelfelt i nærheten av West Side Highway og Chambers Street sør på Manhattan i New York tirsdag kveld norsk tid. Minst åtte menneskeliv gikk tapt.

Angrepet fletter seg inn i rekken av lignende angrep, og det har tidvis blitt fokus på om norske gater, med paradegaten Karl Johan som viktigste symbolgate full av folk store deler av døgnet, er godt nok sikret.

Fakta om angrep med kjøretøy som våpen 31. oktober 2017: Åtte mennesker ble drept og elleve skadd da en mann kjørte en pickup inn i et sykkelfelt i New York. Gjerningsmannen kommer fra Usbekistan, ifølge flere medier.



17. august 2017: 13 mennesker ble drept og over hundre såret da en varebil ble kjørt inn en folkemengde på hovedgaten La Rambla i Barcelona.



12. august 2017: En kvinne ble drept og 19 såret da en bil ble kjørt inn i en gruppe mennesker som protesterte mot høyreekstremister i Charlottesville i USA.

9. august 2017: Seks soldater ble kjørt ned og såret av en bil i Paris-forstaden Levallois-Perret.

19. juni 2017: Én mann ble drept og ti andre skadd da en varebil ble kjørt inn i en folkemengde utenfor en moské i London.

3. juni 2017: Åtte mennesker ble drept da tre angripere kjørte ned folk i området ved London Bridge i den britiske hovedstaden.

7. april 2017: Fire mennesker ble drept og 15 såret da en kapret lastebil ble styrt inn i varehuset Åhléns i gågaten Drottninggatan i sentrum av Stockholm.

22. mars 2017: Fotgjengere ble kjørt ned med bil på Westminster Bridge i London. Deretter ble en politimann drept med kniv ved Parlamentet. Fem personer døde, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

19. desember 2016: 12 mennesker ble drept og 48 såret da et vogntog ble styrt inn i et julemarked i Berlin.

14. juli 2016: En lastebil kjørte inn i en stor folkemengde på Promenade des Anglais i Nice i Sør-Frankrike. 86 mennesker ble drept og over 300 såret. Den tunisiske gjerningsmannen ble drept i en skuddveksling med politiet. Kilde: NTB.

– Jeg gikk opp Karl Johan og grøsset

Antiterrorsjef i London-politiet, Nick Aldworth, deltok i september på Sikkerhetskonferansen i Oslo.

Før konferansen gikk han opp Karl Johan i Oslo med bilangrepene på La Rambla i Barcelona og bilangrepet i Stockholm friskt i minnet.

– Jeg gikk opp Karl Johans gate og grøsset, sa han på konferansen.

Overfor VG utdyper han:

– Gaten har en veldig lang og klar passasje, hvor du kan få katastrofale møter mellom biler og mennesker.

– Lik La Rambla



Han fremholder at La Rambla på samme måte er en lang gate fulle av folk og butikker, men som hadde få hinder.

– Da jeg gikk opp Karl Johan så jeg hvor likt det var, sier Aldworth til VG.

– Det Westminster-angrepet viser oss er at hinder redder liv, sier han.

Han hadde selv rekruttert vakten som døde utenfor Westminster – og satt opp sikkerhetsopplegget med fysiske sperringer rundt Westminster.

– Det gjør meg trist at min plan gjorde at noen døde, men det gjør meg glad at planen min hindret ham å gjøre noe mye verre, sier Aldworth om terroristen.

Fikk du med deg: Politimester snur i synet på generell bevæpning

Varsler tiltak



Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til VG at de vil få forslag til tiltak om kort tid.

– Oslo skal være en trygg by å bo i, og det er viktig for byrådet vårt kontinuerlig å vurdere hvordan dette best mulig oppnås. Jeg har allerede etablert en arbeidsgruppe med de mest relevante virksomhetene som Beredskapsetaten, Brann- og redningsetaten, Bymiljøetaten, Oslo Havn og Plan- og bygningsetaten. Gruppen vurderer nå kommunens arbeid med sikring av byrom og gater. Jeg vil om kort tid motta deres vurderinger og forslag til eventuelle tiltak.

VARSLER TILTAK: Byrådsleder Raymon Johansen (Ap). Foto: Helge Mikalsen , VG

Han sier det er viktig å se på beredskap og sikringstiltak i sammenheng med andre, allerede pågående prosjekter.

– Eksempelvis Bilfritt byliv og Områderegulering for gater og plasser. Oslo skal fortsatt være en åpen og tilgjengelig by, så forebyggende og risikoreduserende tiltak må utformes på en klok måte. Vi har også tett dialog med politiet om dette, på alle nivåer. Oslo-politiet er en sentral samarbeidspartner for Oslo kommune, og har viktig kompetanse, kunnskap og erfaring som vi benytter oss av for å sikre at vi gjør de beste tiltakene.

Erna Solberg: Regjeringen har styrket norsk beredskap

Amundsen har bedt om sikring

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) ønsker ikke å kommentere denne sake, men viser til at han i august kontaktet Politidirektoratet.

Han skrev da at terror i Barcelona og lignende tidligere hendelser har aktualisert behovet for å «iverksette ulike sikringstiltak for å forebygge terroranslag mot store folkeansamlinger ved bruk av kjøretøy».

INGEN KOMMENTAR: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Helge Mikalsen , VG

«Jeg ber på denne bakgrunn Politidirektoratet instruere politidistriktene om å gå i dialog med kommunene med sikte på å vurdere og identifisere ytterligere sikringstiltak som kan iverksettes for å forebygge og forhindre ovennevnte og lignende hendelser», skrev han.

– Jeg er opptatt av at kommunene og politiet går i dialog for å kartlegge hvilke gater det er naturlig å sikre, og hvordan de bør sikres, sa Amundsen til NRK i august.

Politidirektoratet henviser til Oslo politidistrikt.

– Når det gjelder sikringstiltak i det offentlig rom er dette kommunens ansvar. Politiets rolle er i denne sammenheng å gi råd når vi blir bedt om det, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik B. Wilmann ved Oslo politidistrikt.