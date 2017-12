KrF støtter fjerning av femårsgrense for pleiepenger

Støtten bør ikke stanse etter fem år, mener KrF. Partiet fremmer et eget forslag om å utvide grensen for hvor lenge foreldre som pleier sykt barn kan motta støtte gjennom pleiepengeordningen.

Ordningen gjør det mulig for foreldre å være hjemme for å pleie barn med behov for kontinuerlig tilsyn. Regjeringen ønsker i utgangspunktet at utbetalingene skal stanses etter fem år, men tidligere har SV fått støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet til et forslag om å fjerne denne grensen.

Ikke redusert



KrF vil mandag fremme et eget forslag for Stortinget, som innebærer at grensen skal bort, men ikke gjennom direkte lovendringer nå.

– Lovendringen er ikke nødvendig å gjøre nå ettersom ny ordning trådte i kraft i oktober, og familiene vil først bli rammet om tidligst 2,5 år. Vi fremmer et forslag som sier at femårsgrensen må bort, og så sikrer vi et grundig forarbeid og en egen sak fra regjeringen, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

– Mangler og hull



Gjennom budsjettforliket med regjeringen fikk KrF gjennomslag for at pleiepengene likevel ikke blir redusert fra 100 prosent til 66 prosent av lønn etter ett år, slik regjeringen foreslo. I tillegg sørget KrF for at aldersbegrensningen på 18 år ikke skal gjelde for barn med psykisk utviklingshemming.

– Det var flere mangler og hull i pleiepengeordningen med regjeringens forslag som KrF fikk ryddet opp igjennom budsjettforliket. Men fortsatt gjenstår dette med femårsgrensen. Det får vi løst dersom KrF slutter seg til, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB tidligere i måneden, i forbindelse med at SV håpet å få med seg KrF på å fjerne grensen.