Kreftsyke Kira (9) er død: – Universets beste datter har forlatt denne verdenen

Kreftsyke Kira (9) rakk så vidt å komme hjem til Norge etter et halvt år med behandling i Mexico. I går døde hun.

«Universets beste datter har forlatt denne verdenen. Jeg har rett og slett ikke ord som kan beskrive den sorgen jeg føler. Kira, jeg elsker og savner deg uendelig mye!», skrev foreldrene Trond Heyerdal Augdal og Jennifer Brown i en Facebook-melding i dag tidlig.

I fjor sommer fikk Kira Brown Augdal diagnosen DIPG (Diffuse ponds glioma), en sjelden og aggressiv hjernesvulst som nesten bare oppstår hos barn. Diagnosen er vanskelig å behandle. Ingen overlever den sjeldne kreftdiagnosen.

VG har fulgt familien gjennom det siste året og skrev i vår om hvordan familien som et siste desperat forsøk på å redde datteren, tok med seg Kira til en klinikk i Monterrey i Mexico. Her fikk Kira en ny eksperimentell behandling hvor en kombinasjon av medisiner føres direkte inn i kreftsvulsten.

– Hadde vi ikke dratt hit, er jeg ganske sikker på at Kira ikke hadde vært i live. Vi vet jo at dette er en behandling som er eksperimentell, og vi vet ikke hvordan fremtiden vil se ut. Vårt mål er at Kira skal bli så frisk som mulig, sa Kiras far til VG i august.

Sist uke fikk familien beskjed om at behandlingen ikke kunne fortsette. I går døde hun. VG omtaler nå Kiras død i samtykke med familien.

I HØST: Mamma Jennifer er takknemlig for behandlingen, støtten og tiden de fikk sammen i Mexico. Foto: Privat

Akkurat flyttet hjem



Etter mange år i utlandet hadde Norad-familien akkurat flyttet tilbake til Norge sommeren 2016, mamma Jennifer, pappa Trond, Kira (8) og brødrene Jasper (6) og August (11).

Etter tre uker med nye klassekamerater, i et nytt land, ble Kira plutselig dårlig. Like etterpå fikk foreldrene den knusende beskjeden. Kira lider av en sjelden hjernesvulst som ikke kan opereres bort eller kureres. Ved juletider ble hun veldig dårlig. Hun mistet evnen til å gå, svelge, snakke, se og bevege seg. I januar klarte hun nesten ikke puste.

DESPERAT HÅP: 30. april dro Jennifer, Trond og Kira til Mexico i håp om at en eksperimentell behandling i Monterrey kunne hjelpe Kira. Foto: LINE MØLLER, VG

– Legen ga oss bare noen dager og ville ta henne av intravenøs behandling. Men så, i det vi trodde vi mistet henne, begynte hun på mirakuløst vis å bli bedre, fortalte moren til VG i vinter.

30. april dro foreldrene og Kira til Mexico, og gjennom sommeren ble Kira bedre. MR-bilder viste samtidig at svulsten krympet. Kira kunne bevege armene igjen, hun øvde på å stå, hun klarte å spise selv.

Mens Kira og moren har bodd i Mexico de siste seks månedene, har Trond og brødrene bodd hjemme i Asker, men har flere ganger besøkt Kira.

i MONTERREY: Det er sommer og Kira har vært igjennom flere behandlinger i Mexico. Hun er bedre og skal starte med immunterapi. Foto: PRIVAT

Blødning i svulsten

For en uke siden fikk Kira plutselig en blødning i svulsten, og sist uke reiste Trond og guttene på nytt over.

UMULIG VALG: I februar holdt Kira på å dø. Legene sier det ikke er mer å gjøre. På vårparten blir hun gradvis bedre, og foreldrene må ta det umulige valget: Skal de ta med datteren til Mexico for en eksperimentell behandling? Foto: LINE MØLLER, VG

– Legene fikk kontroll på blødningen og Kira responderte bra, men en CT viste at det ikke var mer å gjøre. Behandlingen kunne ikke fortsette, sier foreldrene til VG.

DIPG Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) er en svært aggressiv kreftform som utvikler seg i hjernestammen. Plasseringen gjør svulsten umulig å operere vekk. DIPG rammer hovedsakelig barn, diagnosen stilles oftest i seksårsalderen. DIPG har en overlevelsesrate på én prosent etter fem år, de fleste dør ni måneder etter diagnosen er stilt. Færre enn ti prosent er fortsatt i live to år etter. DIPG påvirker kroppens vitale funksjoner og barna får gjerne problemer med å se, svelge og snakke, de får balanseproblemer, noen klarer ikke lenger å gå. Samtidig er de kognitivt friske. I Norge får ca. fem barn diagnosen hvert år. Anslagsvis 300 barn rammes hvert år i Nord Amerika og Europa, ca. fem barn får sykdommen hvert år i Norge. Kilde: dipgregistry.org, Wikipedia.com, Eva Widing, Rikshospitalet.

Søndag reiste hele familien hjem til Norge for å tilbringe tid sammen som en familie.

De fikk to dager. I går formiddag døde Kira hjemme i Asker.

– Disse seks gode ekstra månedene med Kira i Mexico har vært uvurderlige og vi er så veldig takknemlige for alle som var med på å gi Kira behandlingen og som tilrettelagt den fantastiske tiden vi hadde i Mexico, sier Jennifer og Trond til VG.

Mer til forskning

Internasjonalt er det forsket en god del på DIPG de senere årene, uten at man har klart å finne en behandling som har vesentlig effekt utover å forlenge livet med noen måneder. I Norge forskes det lite på barnekreft.

Mens våre naboland deler ut flere hundre millioner til barnekreftforskning årlig, ble det i fjor ikke delt ut en forskningskrone til barnekreft i fjor.

Det opprørte det norske folk som i vinter samlet inn 16 millioner kroner via en Facebook-kampanje som spredte seg fra profil til profil. Nå har Barnekreftforeningen utlyst 25 millioner kroner til barnekreftforskning. 1. desember er søknadsfrist for å få forskningsmidler. Venner har opprettet et fond for Kira som skal gå til forskning på DIPG.

Foreldrene til Kira etterlyser større innsats for DIPG-barna.

– For en uke siden spiste og lo hun, vi lekte og tøyset. Nå er Kira død. Enda et barn har dødd av DIPG.

