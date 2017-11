Aleksander Schau benyttet lørdag kveld Twitter til å komme med en rekke historier om overgrep i norsk medie- og kulturbransje.

Nå håper han på et oppgjør og oppfordrer til kamp.

Etter en rekke overgrepsanklager rettet mot filmprodusenten Harvey Weinstein tidligere i høst sprakk bobla, og tusenvis sto frem med sine overgrepshistorier verden over gjennom #metoo-kampanjen.

I kjølvannet av dette benyttet radio- og TV-profilen Aleksander Schau lørdagskvelden til å komme med flere konkrete eksempler på overgrep og misbruk i norsk bransje gjennom sin twitterkonto.

– Jeg kan dessverre ikke oute noen med fullt navn her, selv om jeg har ekstremt lyst. Men jeg kan fortelle om hva som foregår, hvordan det feies under teppet og hvordan de som sier i fra latterliggjøres, ufarliggjøres og undermineres, skriver Schau.

Gjennom 24 twittermeldinger i løpet av et par timer lørdag kveld, går han inn på minst 11 konkrete episoder om misbruk og overgrep som han skal kjenne til. Noen av dem av svært alvorlig karakter.

– Vi vet hvem dere er. Vi har snakket sammen. Vi vet hvem som har utført handlingene og vi vet fryktelig godt hvilke ledere og mellomledere som har skjøvet dette under teppet i alle disse årene. Nå er deres tid forhåpentligvis over. Vinteren er her, skriver Schau på det sosiale mediet.



Flere konkrete eksempler

Han nevner eksplisitt norsk medie-, kunst- og kulturbransje, men hevder de samme problemene finnes innenfor alle bransjer i Norge.

Schau trekker blant annet frem en episode der en ikke-navngitt person skal ha stukket hendene ned i trusen på en kvinnelig kollega, mot hennes vilje, og ifølge Schau uten konsekvens. Han nevner også en situasjon der en kvinne skal ha blitt presset opp mot veggen av en kollega og klemt på brystene.

– Vi vet hvem du er, du artist som sa til en 20-25år yngre frivillig hos en konsertarrangør «Du kan få lov til å suge meg hvis du vil». Som om det var en ære for henne å være nær ditt ekle legme, er blant twittermeldingene Aleksander Schau legger ut lørdag kveld.

VG har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Aleksander Schau lørdag kveld, men Schau har ikke besvart henvendelsene. VG kjenner heller ikke til hva slags dokumentasjon som ligger bak det Schau hevder.

Oppfordrer til å ta opp kampen



Aleksander Schau er kjent fra blant annet radioprogrammene «Karate» og «FK fotball» på NRK P3, og har i det siste vært å se på skjermen i NRK-programmet «Historisk», sammen med blant andre Siri Kristiansen og Live Nelvik.

Schau har også vært ansatt hos TV2 fra 2010 til 2016 der han var programleder for fotballprogrammet FC Fotball, som ble sendt på kanalene TV2 Premium og TV2 Zebra.

– Det har seg slik at min og andres samvittighet har tatt meg/oss igjen. Nok er nok. Jeg startet med radio som sekstenåring. Det er litt over 26 år siden. Jeg begynner å bli gammal og jeg føler jeg må si ifra før det er for sent. Til info: Dette blir ikke veldig hyggelig, skriver han på Twitter.

Schau mener forholdene blir feiet under teppet, og kommer nå med en sterk oppfordring til kvinner, menn, jenter og gutter til å ta opp kampen.

– Mitt håp er at disse kvinnene, mennene, jentene og guttene som har blitt utsatt for disse folka samler seg og går i flokk. At dere tar opp kampen, skriver han i en av de siste meldingene i serien.

