Kraftig lysglimt på himmelen i Nord-Norge

Politiet ble torsdag nedringt av personer over hele Finnmark som hadde sett et hvitt lys på himmelen. Eksperter sier det dreier seg om en ildkule.

– Det kom rundt 30 telefoner på noen minutter. De sier at de ser et hvitt lys på himmelen. Folk tror det er nært dem, men det ringes fra Vadsø, Alta og Kautokeino, sier operasjonsleder Jan-Olav Schjølberg i Finnmark politidistrikt til VG.

iFinnmark har snakket med en av dem som fikk med seg lysglimtet.

– Det var helt sinnssykt. Det så først ut som et vanlig stjerneskudd. Så ble det lysglimt i alle slags farger, sier Stian Mathisen fra Lakselv til avisen.

– Det varte sikkert tre-fire sekunder. Jeg tenkte på å ta bilde, men jeg ble så fascinert. Det var helt rått.

Avisen Nordlys får opplyst at lyset også er sett flere steder i Troms. En leser beskriver overfor avisen at det var «to store ildkuler som gikk i oppløsning i et flammehav».

Det samme lysfenomenet skal være observert nord i Finland, melder Svenska Yle.

Politiet ba på Twitter den kjente astrofysikeren Knut Jørgen Røed Ødegaard om å ringe dem dem.

– Han har litt mer greie på ting som detter ned fra himmelen enn oss, sier Schjølberg.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Ødegaard. Til Dagbladet sier han og kona Anne Mette Sannes at folk i Finnmark ikke trenger bekymre seg.

– Dette var antagelig ei ildkule, sier paret, som driver nettstedet astroevents.no, ifølge avisen.

Morten Bilet i Norsk Meteornettverk er ikke i tvil etter å ha sett videoer av hendelsen:

– Det er ingen tvil om at det er en stor stein - en meteoritt på vei mot bakken. De lyser så kraftig at de kalles ildkuler, og den eksploderer flere ganger på vei ned, sier han til VG.

Bilet sier det kan være mulig å få beregnet ildkulens hastighet, størrelse og hvor den kom fra i verdensrommet når mer informasjon er tilgjengelig.

– Har den for høy hastighet, vil den brenne opp, men er hastigheten under 25 kilometer i sekundet er det gode sjanser for at den vil ramle ned som steiner på bakken et sted. Da kan man gå ut og lete, sier Bilet.

Meldingene til politiet i Finnmark kom inn ved 17.40-tiden. Det er ikke meldt om ulykker knyttet til hendelsen.