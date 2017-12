Kraftig brann med fare for gasseksplosjon i Horten

Det brenner kraftig i et rekkehus i Horten og brannvesenet melder om eksplosjonsfare. Minst en person skal være skadet.

Det er full fyr i en av en rekkehusleilighet i Borre i Horten. Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 16.16 lørdag ettermiddag. Leiligheten er del av en husrekke med 10 boenheter opplyser brannvesenet.

Det er fare for spredning til naboleiligheter, og det er iverksatt evakuering av beboere. Ifølge brannvesenet er det fare for propan/Acetylen-eksplosjon på stedet etter opplysninger om at disse stoffene kan være lagret i bygningen. Folk oppfordres til å holde avstand på 300 meter.



– Det brenner godt i førsteetasje av rekkehuset. Det er ikke kjent om det oppholder seg noen i leiligheten, opplyser vaktleder ved Vestviken 110-sentral, Glenn Espen Kustner til VG.

Alle brannstasjoner i Vestfold er satt inn i arbeidet, og politi og ambulanse er også på stedet.



Operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt opplyser til VG at situasjonen er uavklart, men at nødetatene er i gang med evakuering av beboere.



– Vi må også få avklart hvor det er trygt å oppholde seg, sier Aaser.

Operasjonsleder opplyser til VG at de så langt har fått melding om at minst en person er skadet.

– Men vi vet ikke omfanget, eller om det er flere skadede, sier Aaser.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har oversikt, og at det nå handler om å få slukket brannen. Planen videre er å avhøre vitner og få avklart skadeomfanget.