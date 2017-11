Ektepar tilstår å ha bestukket saksbehandler

Et ektepar som er tiltalt i forbindelse med den omfattende korrupsjonssaken mot to byggesaksbehandlerne i Drammen, har tilstått.

Tilståelsen føyer seg inn i en større korrupsjonssak hvor den hovedtiltalte er en kvinnelig byggesaksbehandler i kommunen. Kvinnen er tiltalt for til sammen 50 tilfeller av grov korrupsjon og dokumentforfalskning. I tillegg er kvinnens mannlige kollega tiltalt for 16 tilfeller av grov korrupsjon.

Ekteparet som nå har tilstått, er tiltalt for å ha bestukket den kvinnelige saksbehandleren med 25.000 kroner for å få godkjent en søknad om et påbygg, en ny dobbeltgarasje og bruksendring av tidligere carport til deres utleiebolig i Drammen, skriver Drammens Tidende tirsdag.

Etterforskningen av de to saksbehandlerne begynte å rulle i oktober 2015, og de ble pågrepet av politiet i midten av januar 2016. Kvinnen skal ha mottatt store summer for å gi byggetillatelser som ellers ikke ville blitt gitt. I noen av sakene som omfattes av tiltalen, er beløpene ukjent. De spesifiserte beløpene viser imidlertid at kvinnen til sammen skal ha mottatt 1,2 millioner kroner fra en rekke utbyggere. Mannen skal ifølge tiltalen ha mottatt 150.000 kroner for å ha fungert som et mellomledd mellom kvinnen og utbyggerne.

Politiadvokat Hans Lyder Haare sier til Drammens Tidende at tilståelsen er en bekreftelse på at politiet har vært på rett spor. Totalt 27 personer er siktet eller tiltalt for å ha betalt for å få godkjent søknadene sine hos de to korrupsjonstiltalte saksbehandlerne.

Rettssaken mot de to starter i Drammen tingrett 8. januar. Det er satt av tre uker til saken.