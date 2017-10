Se det kongelige kammeret som har vært avstengt i over 70 år

SLOTTET (VG) Seletøy til sleder og vogner henger akkurat slik det gjorde på dronning Mauds tid. I dette rommet har tiden stått stille. Nå åpner slottet selekammeret for publikum.

Ikke noe av dette utstyret er brukt på over 70 år. Rommet som ligger i tilknytning til slottets stall, har vært lukket som en tidskapsel, etter at de siste hestene ble slaktet høsten 1940.

Mens selve stallbygningen gjenåpnet som Dronning Sonja KunstStall på hennes 80-årsdag 4. juli i år, har rommet der seletøyet ble oppbevart vært avstengt helt til nå

FOR FØRSTE GANG: Dette rommet, selekammeret på Slottet, har ikke vært åpent for publikum før i dag. Foto: Janne Moller-hansen , VG

– Jeg synes det er fantastisk bare å gå inn i et rom hvor dette har hengt. Det er nesten så man kan kjenne når det ble brukt. Kjenne lukten av det, sa prinsesse Märtha Louise mens hun kikket på bisler, hodelag og seletøy i de høye glasskapene i dag.

Hun kom til åpningen av selekammeret og den nye utstillingen i Dronning Sonja KunstStall rett fra Oslo Horse Show, der hun hadde vunnet en flott tredjeplass i en internajosnal sprangridningskurranse bare noen timer tidligere.

Ny utstilling

ÅPNET: Dronning Sonja intervjuet datteren om hennes forhold til hest da hun åpnet utstillingen av kongelig hesteutsyr i KunstStallen. Foto: Janne Møller-hansen , VG

Selekammeret åpner for publikum i forbindelse med den nye utstillingen i KunstStallen: «Den kongelige stall. Hestehold og ekvipasjer 1905 til 1940»

Da kunstallen åpnet i juli, ble det stilt ut norsk grafikk. Nå er grafikken byttet ut med kongelig hesteutstyr, en utstilling som vil vare i tre måneder.

– Med denne utstillingen har vi valgt å gå til kilden, til det som er det opprinnelige i dette rommet, sa droning Sonja, da hun foretok den offisielle åpningen i dag.

Dronning Mauds verk



Slottstallen i Oslo hadde sin storhetstid etter unionsoppløsningen, mye takket være den hesteinteresserte Dronning Maud.

Da kong Haakon og dronning Maud flyttet fra Danmark til Norge i 1905, ble de forferdet over hvor dårlig forfatning slottets stall var i.

Den var oppført i årene 1845 til 1848, og var etter det nye kongeparets vurdering helsefarlig for både menensker og dyr.

De gikk straks i gang med å oppgradere bygningene og samtidig kjøpe inn hester, vogner, sleder og seletøy i stor skala.

Dronningen styrte oppgraderingen, mens kongen betalte av egen lomme.

Det som nå stilles ut i stallbygningen, er dronning Maud og kong Haakons hesteutstyr.

RIDEKLÆR: Dronning Mauds rideutstyr er stilt ut i stallen. Foto: Janne Møller-hansen , VG

For første gang kan publikum også få bedre inntrykk av hvordan stallen så ut.

– Da det var grafikkutstilling her de første tre månedene, var spiltene dekket av kunst. Nå kan du se både de grønne flisene på veggen, og navneskiltene til hestene, sier leder av de kongelige samlinger, Ingeborg Lønnning.

Over båsene står navn som Jupiter, King, Odin, Mylady og Mylord.

Og der hestene sto, kan man nå se for eksempel dronning Mauds ridejakker og rideskjørt, ridestøvler og damesadel.

ESELSAL: Kronprins Olav hadde med seg eselet sitt og denne lille sadelen da han kom til Norge i 1905. Foto: Janne Møller-hansen , VG

KUSKEHATTER: Ingen hjelmer den gangen. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

I en annen bås står lille kronprins Olavs barnesadel med parasoll, som han brukte på eselet Haddy

I en annen er kuskenes hatter stilt ut.

Åtte av kong Haakon og Dronning Mauds staselige vogner er også trillet inn i stallen for utstillngen.

En av dem er forsepent med fire hestemodeller i full størrelse, og viser hvordan det kunne se ut når kongen satt i den på vei til Stortinget.

Husker du? Dritgode til å være konge og dronning

HEST OG VOGN: Bildet på veggen bak viser den samme vognen som er utstilt i kunststallen, da kong Haakon brukte den. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Orden i glasskapene

Seletøyet til de mange vognene henger sirlig sortert i glasskapene i selekammeret. Akkurat slik det har hengt siden 1940.

Over glasskapene står navnene på vogntypen det hørte til: Landauer og Victoria, Kariol og Dogcart.

To av glasskapene i selekammeret er bare for bisler. Ett for de enkle, og ett for bisler med kroner til paradebruk.

Publikum som kommer til selekammeret, vil kunne høre opptak av Märtha Louises som guider rundt og forteller om rommets historie. Den hesteinteresserte prinsessen har vært sterkt involvert både i utstillingen stallen og i selekammeret.

– Det har vært utrolig spennende å være med på dette. Det er jo et paradis for alle hesteinteresserte å få lov til å se de gamle vognene, se alt det gamle seletøyet, kjenne lukten og se kvaliteten, sier hun entusiastisk.

Automobilene tok over

Ut over 1930-tallet tok motorkjøretøyene gradvis over den kongelige vognparken.

Dronning Maud som var primus motor for hesteholdet, døde i 1938.

Da Kong Haakon og kronprinsfamilien vendte tilbake til Norge etter krigen ble stallen og ridehuset gjort om til lager og garasje. Vogner og sleder ble ryddet bort. Seletøyet fikk sin endelige plass i selekammeret, døren der ble lukket og låst, og kammeret sto avstengt - helt frem til i dag.