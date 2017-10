Ny biografi: Slik ble kongen evakuert 22. juli

Da bomben smalt i regjeringskvartalet den 22. juli 2011, var kongeparet sammen med barnebarna, Märtha Louise og Ari Behn på Bloksberg i Hankøsundet.

På det tidspunktet var det ingen som visste hvem som sto bak eksplosjonen.

Det var heller ingen som visste om eksplosjonen var del av et omfattende angrep som ville rettes mot landets statsoverhode.

Kongeparet måtte snarest mulig returnere til sitt eget feriested på Mågerø, der sikkerheten var høyere.

Det skriver Per Egil Hegge i den nye utgaven av kongebiografien som kommer i salg fra i dag.

Cappelen Damms «Kongen. Harald V av Norge» har nye kapitler om årene som har gått etter at den forrige biografien kom ut i 2006.

Ett av de nye kapitlene er viet terroren som rammet Norge den 22. juli 2011.

Detaljene om hvor kongeparet oppholdt seg da det smalt har ikke vært skrevt om tidligere.

– Jeg har det fra gode kilder. Fra folk som har forutsetning for å vite det, sier forfatter Per Egik Hegge til VG.

Hos barnebarna



BLOKSBERG: Kongeparet var på besøk her da bomben smalt. Foto: Rolf B. Gundersen , VG

Fredag 22. juli 2011 var en regntung og kjølig dag midt i fellesferien.

Kongeparet hadde feriert på Mågerø ved Tjøme i Vestfold siden midten av juni, men akkurat denne dagen tok de turen over fjorden for å besøke Märtha Louise, Ari Behn og jentene.

Det eldste barnebarnet, Maud Angelica, var åtte år den gangen, Leah Isadora seks og Emma Tallulah fylte to år på sensommeren.

Klokken 15.25, midt under kongens familiebesøk, eksploderte en 950 kilos bombe ved høyblokken i regjeringskvartalet.

Åtte mennesker ble drept momentant, og ti personer ble innlagt på sykehus med omfattende skader. Trykkbølgen knuste vinduer i flere hundre meters avstand fra eksplosjonsstedet og forårsaket andre store ødeleggelser i Oslo sentrum.

Ferietomt slott

KONGELIG LANDSTED: Lettere å sikre kongepart på Mågerø Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

På Mågerø ved Tønsberg fikk kongen og dronningens sikkerhetsvakter raskt beskjed om eksplosjonen i Oslo.

Risikoen for at aksjonen kunne være rettet mot selve statsapparatet med statsoverhodet i spissen, kunne ikke ignoreres. Derfor ble det besluttet å få kong Harald og dronning Sonja tilbake til Mågerø, hvor det var noe enklere å skjerpe sikkerhetstiltakene, skriver Hegge i boken.

Slottet i Oslo var praktisk talt ubemannet akkurat da.

Hans Majestet Kongens Garde var på plass, men de fleste i kongehusets stab var på sommerferie.

Masseskytingen på Utøya

Klokken 17,24 kom meldingen om skyting på Utøya.

Ut over kvelden ble det klart at omfanget av katastrofen langt overgikk de første antagelsene.

I løpet av vel en time hadde terroristen drept 69 av deltakerne på AUFs sommerleir, og påført 33 personer alvorlige fysiske skader.

På landsbasis var sjokket så kraftig og krisefølelsen så overveldende, at behovet meldte seg for et budskap fra konge og regjeringssjef.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget holdt en felles pressekonferanse ved 22.30-tiden. De kunne blant annet fortelle at det så langt ikke var noe som tydet på at attentatet hadde forgreninger til utlandet.

«Vi skal reise oss igjen»

På samme tid var det nødvendige utstyret rigget til på Mågerø for en direkte, kort erklæring fra kong Harald i radio og fjernsyn.

Han sa blant annet:

«I dag har vi vært vitne til grusomme handlinger både i Oslo og på Utøya. Våre tanker går selvfølgelig til de rammede og de pårørende. Jeg vil gjerne takke alle dem som har vært med å redde mennesker ut av denne forferdelige situasjonen. I en slik grusom situasjon er det viktig å stå sammen og støtte hverandre slik at vi klarer å reise oss igjen.»

– All dramatikken som ligger i en slik situasjon, blir ekstra kraftig understreket når ordene er så enkle og hverdagslige, kommenterer Per Egil Hegge i biografien.

Forfatteren fremhever spesielt kongens avslutning som formidler at vi skal leve videre, de fleste av oss, selv etter noe så gruoppvekkende.

Besøkte Sundvolden

SUNDVOLDEN: Kong Harald stilte opp sammen med dronning Sonja og kronprinsparet for å snakke med de pårørende og gi trøstende ord. Foto: Sara Johannessen , VG

Ved Utøya ble Sundvolden Hotel hovedkvarter for de pårørende. Foreldre, søsken og barn strømmet til.

Og lørdag 23. juli reise kongepar og kronprinspar dit for å snakke med så mage de kunne av de som var rammet av katastrofen.

Etter at de hadde brukt mesteparten av dagen på Sundvolden, hold kongen en kort tale i radio og TV.

Da fortalte han om møtet med unge mennesker og deres pårørende som hadde delt sine grusomme historier.

«De har gjennomlevd et døgn som ingen av oss kan sette oss inn i. Våre tanker og dypeste medfølelse går til alle dem som er rammet, i Oslo og på Utøya» sa kongen.

– Hvor sterkt denne opplevelsen gikk inn på kong Harald, ble tydelig for alle en knapp måned senere, under minnehøytideligheten i Oslo Spektrum søndag 21. august. Kong Haralds ord får sin plass i historien som de viktigste, mest tungtveiende og mest gripende han har rettet til nasjonen, skriver Per Egil Hegge i biografien.

22-juli-talen