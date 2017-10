Märtha: Den gladeste rytteren på Oslo Horse Show

TELENOR ARENA (VG) Smilet gikk nesten helt rundt hos prinsesse Märtha Louise etter tredjeplassen i det første rittet i Oslo Horse Show.

– Jeg var nok den gladeste på hele Telenor Arena, sa hun på pressekonferansen like etterpå.

Med mor dronning Sonja og far kong Harald som tilskuere, deltok prinsessen i en internasjonal sprangridningsklasse for amatører, med hindre på 1,20 meter.

Hun konkurrerte mot 34 ryttere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Like etter premieutdelingen kommenterte Leder for Oslo Horse Show, Morten Aasen at prinsessen må ha vært den gladeste allerede da hun passerte mål. Eller kanskje enda før.

– Jeg så bare smilet komme mer og mer, sa Aasen.

– Ja, det kom nok etter siste hinder, når jeg hadde klart å sitte på rundt den svingen hvor jeg holdt på å falle av, sa prinsessen lattermildt.

Livet smiler



Hun brøt ut i spontan latter da VG kommenterte at det ser ut som om prinsessen stråler om dagen, og spurte om det er fordi hun er tilbake i hestesporten, eller om det er fordi livet generelt smiler nå.

– Hestene er jo en stor del av det. Det at jeg har kommet tilbake her gir meg så mye, sa hun. Hvis jeg skal være seriøs, la hun til litt stille.

Internasjonal konkurranse



TREDJE PLASS: Märtha Louise og hesten Carsall under premieutdelingen. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Konkurransen torsdag morgen er den første internasjonale konkurransen hun har deltatt i siden hun la opp som topprytter i 2000.

Det var Anette Ringnes vant denne klassen.

Prinsessen kommer til å fortsette å konkurrere internasjonalt med 1,20-hindre fredag, og med hindre som er 1,25 meter høye søndag.

Dermed har hun med glans tilbakevist det hun sa hun under Oslo Horse Shows pressekonferanse for et år siden: At hun ikke hadde planer om å begynne å ri aktivt igjen. I hvert fall ikke foreløpig.

Comeback



Märtha Louise var tidligere en av Norges beste i sprangridning. Hun var også en del av landslaget før hun la opp i 2000.

– Det betyr enormt mye for ryttersporten at hun er tilbake igjen. Når vi får en foregangsfigur som er så skjønn som henne, vil det trekke flere til sporten, og flere kommer til å se på, sier tidligere topprytter Rulle Smit.

Oslo Horse Show forventer at det kommer rundt 18.000 tilskuere i løpet av arrangementet som varer frem til søndag.

Ifølge tidligere topprytter Smit var Märtha god på banen i dag. Hun hadde fint tempo og loset hesten Carsall trygt igjennom første fase uten å rive hindre, dermed kunne hun ri rett til omhopping og gi gass i temporunden.

Kjempegøy

PÅ BANEN IGJEN: Märtha Louise og hesten Carsall. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Selv sa prinsessen at det var kjempegøy å være med i konkurransen.

Mot slutten av pressekonferansen, kommenterte hun:

– Jeg har jo ikke sluttet å smile ennå!

Prinsessen synes det gikk ganske dårlig på oppvarmingen, men kjempebra på banen.

Märtha Louise var tilbake på hesteryggen under Oslo Horse Show i fjor, men da deltok hun kun i en showklasse.

På pressekonferansen den gangen sa hun at hun gruet og gledet seg. Men i år fortalte hun at hun bare gledet seg. Selv om «alle» følger nøye med på hvordan prinsessen gjør det.

– Sånn har det jo alltid vært, så det går egentlig veldig bra det, sier hun til VG.

Hesteinteresserte døtre

På pressekonferansen i fjor fortalte prinsesse Märtha Louise at det var døtrene som hadde fått henne tilbake til stallen igjen.

Både Maud Angelica (14), Leah Isadora (12) og Emma Tallulah (9) Behn, var aktive ryttere, og deltok i en voltige-oppvisning under showdelen av arrangementet i fjor.

I år kommer Leah Isadora til å delta i ponnigaloppen, som også er en del av showet.

I FJOR: Leah Isadora Behn som Wendy fra Peter Pan under voltige-oppvisningen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

The Challenge

Märtha Louise skal også være med i showdelen av arrangementet i år. Lørdag kveld skal hun ri «The Challenge», en konkurranse mellom trenere og ryttere.

Fire av landets topptrenere skal være med: Connie Bull-Røed, Toril Hemmingby, Esben Johannessen og Geir Jensen.

Hver av dem har utfordret en av sine elever: Solveig Fotland Newermann, Johan Sebastian Gulliksen, prinsesse Märtha Louise og Emilie Kvevik.

På Oslo HorseShows nettside blir showkonkurransen forklart slik:

«Samspillet mellom trener og elev er alfa og omega for suksessen i salen.

Under årets lørdagsshow i Telenor Arena skal det hverdagslige bildet snus litt om på. Vanligvis er det rytteren som står for den sportslige prestasjonen på hesteryggen. Nå skal treneren også opp i salen og konkurrere mot sin elev. Nå skal det avsløres, kan disse trenerne det de prediker når de står der og underviser, kan de gjøre det i praksis selv?»

Her skal altså prinsesse Märtha Louise møte sin trener Esben Johannesen til duell.