Kongen er ute av sykehuset

I dag ble kong Harald skrevet ut fra Rikshospitalet etter at han fikk behandling for en infeksjon i helgen.

Han er i fin forn, skriver slottet på sin nettside.

Kongen ble innlagt på sykehuset fredag, og kunne reise hjem igjen mandag. Slottet ønsker ikke å kommentere hva slags infeksjon han var rammet av.

Assisterende kommunikasjonssjef på slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, vil heller ikke si om infeksjonen hadde sammenheng med noe av det kongen har vært operert for tidligere.

I 2003 ble kong Harald operert for kreft i urinblæren på Rikshospitalet.

I 2005 ble han syk igjen. Da fikk han satt inn en kunstig hjerteklaff i forbindelse med at han ble operert for subvalvulær aortastenose, også det på Rikshospitalet.

2003: Kong Harald ble skrevet ut fra Rikshospitalet etter å ha blitt operert for kreft i urinblæren for 14 år siden. Her ble han fulgt ut av sykehusdirektør Åge Danielsen. Foto: Terje Bringedal , VG

Snart på jobb igjen

Kongens offisielle program i dag er avlyst. Han skulle opprinnelig ha møtt sjefen for Sjøforsvaret, og representanter for Nasjonalt åndelig råd for bahaier i Norge.

Han skulle også ha møtt brigader Jon Morten Mangersnes og lederen for den norske Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen.

Han har ikke noe offisielt program tirsdag eller onsdag, men torsdag skal han møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide i fast audiens på slottet klokken 10.

Fredag er det fast audiens med statsminister Erna Solberg og statsråd klokken 11. Kronprins Haakon er også til stede ved begge.

– Det er bare dagens program som er avlyst foreløpig, presiserer Sven Gj. Gjeruldsen.

– Kongen ble innlagt på Rikshospitalet fredag. Hvorfor informerte ikke Slottet om dette før på søndag?

–Vi valgte å legge ut informasjon i går.

Det er alt Gjeruldsen vil si om den saken.

80 år

BURSDAGSFEST: Kong Harald og dronning Sonja – feirer sine 80 årsdager sammen. Mange møtte frem på slottsplassen. Foto: Frode Hansen , VG

Kong Harald fylte 80 år den 21. januar, og er fortsatt i full jobb som monark.

I forbindelse med 80-årsdagen sa han i et intervju med NTB at han ikke har noen som helst planer om å ta det med ro, til tross for alderen. Han sa også at det er uaktuelt å tre tilbake, med mindre han får klar beskjed fra barna om at tiden er inne.

Samtidig gjorde In-fact en spørreundersøkelse på vegne av VG der det gikk helt tydelig frem at kong Harald er den soleklart mest populære i kongefamilien.

Siden dronning Sonja også fylte 80 år i år, har paret hatt den offisielle feiringen sammen.

Den startet med markering på slottsplassen 9. mai, der folket sang bursdagssangen for kongeparet, og skuespiller Bjarte Hjelmeland hyllet dem for å være «dritgode til å være konge og dronning» i folkets tale.

Under regjeringens festmiddag for kongeparet i operaen dagen etter var kongen svært personlig i sin takketale. Han fortalte om en lang reise gjennom motstand, kjærlighet og frustrasjon, og at det var vanskelig for ham å ta over etter sin folkekjære far.