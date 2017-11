Kong Harald er innlagt på sykehus

Kong Harald ble fredag innlagt på Rikshospitalet på grunn av en infeksjon, opplyser kongehuset.

– Hans Majestet Kongen ble fredag innlagt på Rikshospitalet i Oslo på grunn av en infeksjon. Tilstanden er tilfredsstillende, og Kongen er i bedring, skriver kongehuset i en pressemelding.

Kongehuset opplyser til VG at Kongens program på mandag er avlyst.



I morgen skulle Kongen ha møtt sjefen for Sjøforsvaret, og representanter for Nasjonalt åndelig råd for bahá'íar . Han skulle også ha møtt brigader Jon Morten Mangersnes og lederen for den norske Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen.

– Det er ikke noe som er avlyst utover det, opplyser assisterende kommunikasjonsdirektør Sven Gjeruldsen til VG.

Kongen fylte 80 år 21. februar i år og har hatt et aktivt program den siste tiden.



Les også: Dette er Kongens tale ord for ord

FORLOT SYKEHUSET SIST: Kong Harald forlot Rikshospitalet i 2005 sammen med Kongens faste lege Halfdan Ihlen. Foto: Terje Visnes , VG

Kongens sykdomshistorie

I 2003 ble Kongen diagnostisert med kreft i urinblæren og ble operert på Radiumhospitalet samme år.

I 2005 ble han syk igjen, og fikk satt inn en kunstig hjerteklaff da han ble operert for subvalvulær aortastenose ved Rikshospitalet.

Fra Kong Harald var 16 år til han ble alvorlig syk i 2003 røyket han 45 sigaretter om dagen.

Les også: Kong Harald år for år

Kong Harald og Dronning Sonja fylte begge 80 år i 2017. Regjeringen arrangerte i den anledning en stor festmiddag for de to jubilantene den 10. mai.

* Denne saken oppdateres fortløpende med mer informasjon.