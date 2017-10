Her konkurrerer Märtha Louise internasjonalt igjen

TELENOR ARENA (VG) Oslo Horse Show er i gang, og prinsesse Märtha Louise ble nummer tre i sin klasse i sitt comeback i internasjonale konkurranser.

Den første konkurransen begynte klokken halv ti i dag. Prinsessen deltar i en internasjonal sprangridningsklasse for amatører, med hindre på 1,20 meter.

Hun konkurrerte mot 34 ryttere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Da alle hadde gjennomført konkurransen, var Märtha Louise blitt nummer tre. Anette Ringnes vant denne klassen.

Hun fortsetter å konkurrere med 1,20-hindre fredag, og med hindre som er 1,25 meter høye søndag morgen.

Dermed har hun med glans tilbakevist det hun sa hun under Oslo Horse Shows pressekonferanse for et år siden: At hun ikke hadde planer om å begynne å ri aktivt igjen. I hvert fall ikke foreløpig.

Comeback



Märtha Louise var tidligere en av Norges beste i sprangridning. Hun var også en del av landslaget før hun la opp i 2000.

I fjor gjorde hun comeback under Under Kingsland Oslo Horse Show, men da deltok hun kun i en showklasse.

I FJOR: Märtha Louise deltok i en showklasse. Foto: Kingsland Oslo Horse Show

– Selv om prinsessen i fjor langt på vei avkreftet at hun skulle konkurrere igjen, har hun vært med i noen lokale stevner i sommer. I dag konkurrerer hun internasjonalt igjen for første gang, forteller presseansvarlig for Oslo Horse Show, Anton Granhus.

Hesteinteresserte døtre

På pressekonferansen i fjor fortalte prinsesse Märtha Louise at det var døtrene som hadde fått henne tilbake til stallen igjen.

Både Maud Angelica (14), Leah Isadora (12) og Emma Tallulah (9) Behn, var aktive ryttere, og deltok i en voltige-oppvisning under showdelen av arrangementet i fjor.

I år kommer Leah Isadora til å delta i ponnygaloppen, som også er en del av showet.

I FJOR: Leah Isadora Behn som Wendy fra Peter Pan under voltige-oppvisningen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

The Challenge

Märtha Louise skal også være med i showdelen av arrangementet i år. Lørdag kveld skal hun ri «The Challenge», en konkurranse mellom trenere og ryttere.

Fire av landets topptrenere skal være med: Connie Bull-Røed, Toril Hemmingby, Esben Johannessen og Geir Jensen.

Hver av dem har utfordret en av sine elever: Solveig Fotland Newermann, Johan Sebastian Gulliksen, prinsesse Märtha Louise og Emilie Kvevik.

På Oslo HorseShows nettside blir showkonkurransen forklart slik:

«Samspillet mellom trener og elev er alfa og omega for suksessen i salen.

Under årets lørdagsshow i Telenor Arena skal det hverdagslige bildet snus litt om på. Vanligvis er det rytteren som står for den sportslige prestasjonen på hesteryggen. Nå skal treneren også opp i salen og konkurrere mot sin elev. Nå skal det avsløres, kan disse trenerne det de prediker når de står der og underviser, kan de gjøre det i praksis selv?»

Her skal altså prinsesse Märtha Louise møte sin trener Esben Johannesen til duell.