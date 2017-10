Her er kommunene kong Harald mangler på besøkslisten sin

RÆLINGEN (VG) Han kom til Enebakk og Rælingen denne uken. Dermed kunne han stryke ytterligere to fra listen over ubesøkte kommuner, og notere Akershus fylke som komplett.

Kong Harald samler på offisielle kommunebesøk. Siden han ble kronprins i 1957 har han vært på over 350.

– Dette er et veldig langt land med mange forskjellige kulturer. Det er stor forskjell mellom landsdelene, sier han til VG. Og legger til:

– Både dronningen og jeg synes det er hyggelig å møte folk hvor de bor!

Tirsdag møtte han rælinger i en regnvåt skolegård på Løvenstad skole. Korpsmusikantene hadde plastrekk over uniformene, flaggene var våte, men kongen smilte blidt til alle som hadde møtt opp for å overvære det celebre besøket.

Det var dagens første av to offisielle kommunebesøk.

Begge steder ble han ønsket velkommen av fylkesmann, ordfører og blomsterbarn. Begge steder ble han møtt av barn, unge og eldre som hadde forberedt seg godt for å vise kongen litt av sin hverdag. Slik det alltid er ved offisielle kommunebesøk.

Og der er nettopp det som gjør mest inntrykk på kongen ved disse besøkene.

– Det er jo det å se hva de får til, som er det viktigste. Her er vi jo på en skole, og får se hvordan de gjør det her på en skole med mange forskjellige nasjonaliteter, sa kong Harald, før han reiste videre for å møte det lokale historielaget og seniorkoret ved lunsjen på Rælingen Bygdetun.

Ordfører Øivind Sand og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland ser på at elever fra Løvenstad skole fotograferer seg sammen med kongen. Foto: Trond Solberg , VG

Flere får besøk

I årenes løp har Kong Harald har vært på offisielt besøk i alle kommunene i Hedmark, Oppland, Vestfold og Finnmark fylker, pluss Oslo.

Akershus fylke ble komplett i går. Dermed står 13 av dagens fylker igjen med udekte flekker på kongens offisielle-kommunebesøks-kart.

– Hvor lang tid vil det ta før alle landets kommuner har hatt offisielt kongebesøk?

– Nei det vet jeg ikke. Vi mangler 61, tror jeg, sier han.

– Hvordan holder kongen styr på hvilke kommuner han har besøkt?

– He, he, vi har en her som gjør det, ler kongen og nikker mot assisterende kommunikasjonssjef på Slottet, Sven Gjeruldsen, som også er med på kommunebesøkene.

Ifølge Gjeruldsen blir det flere kommunebesøk i 2018. Men listen over gjenstående kommuner kommer til å krympe fortere enn kongen klarer å besøke dem på grunn av kommunereformen.

I SKOLEGÅRDEN: Elevrådsrepresentantene Vanessa Bryn (i gul jakke) og Wilfred Btrenna viser kongen rundt på Løvenstad skole. Rektor Svein Fjellheim bak til venstre. Foto: TROND SOLBER, Video: MONA LANGSET

Stortinget har vedtatt at antall kommuner skal reduseres fra dagens 426, til 354 innen 1. januar 2020. Det berører også noen av dem som gjenstår på kongens liste.

Bereist i Norge

Hvis kong Harald hadde talt med private besøk, ville listen over gjenstående kommuner vært mye kortere. Kongeparet er også mye rundt i landet privat, gjerne uten pressefotografer. For eksempel da de tok med seg barnebarna på Nord-Norge-tur med kongeskipet sommeren 2015.

Sølvbryllupsturen til Vestlandet i 1993, med kongelige fra hele Europa, var også av privat karakter. Da besøkte de blant annet Sykkylven, som er en av kommunene som ikke har hatt offisielt besøk ennå.

SØLVBRYLLUPSCRUISET 1993: Noen av de kongelige gjestene fikk en tur med vikingskip da de var i Sykkylven. Foto: Bjørn Sigurdsøn , NTB scanpix

Kongelige samlinger

I likhet med mange nordmenn, har kong Harald flere samlinger.

Han har blant annet billedkunst, fotografier, leketøy, hestekjøretøy, møbler, sølv, dekketøy, klær og møbler, som forvaltes av «De kongelige samlinger.»

– Mange av gjenstandene er gaver i forbindelse med kommune- og fylkesbesøk, forteller leder for samlingene Ingeborg Lønning.

I tillegg er mye arv, blant annet dronning Mauds fotografier. Mye av samlingene vises for publikum, blant annet gjennom åpent slott om sommeren og i Dronning Sonjas KunstStall hele året. For tiden vises noe av hesteutstyr- og vognssamlingen der.