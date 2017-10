Språkrådet: Dette bør bli navnet på ny storkommune

Kommunene selv greide ikke å bli enige om hva de skulle hete etter sammenslåingen. Nå har Språkrådet kommet med sin anbefaling.

Rådets tilråding er klar, etter at de har vurdert navnene Askim, Smaalenene/Smålenene og Indre Østfold. De mener Askim er best av de tre kandidatene.

Det var avisen Smaalenene som først omtalte saken.

Fikk du med deg denne? Slik vil Senterpartiet stoppe tvangssammenslåing

Avgjørelsen kommer i løpet av høsten

Smaalenene var umiddelbart uaktuelt, ettersom skrivemåten med dobbel a istedenfor å er i strid med norsk rettskrivning. I begrunnelsen skriver Språkrådets direktør, Åse Wetås, og seksjonssjef Daniel Gusfre Ims, at Askim er den mest folkerike kommunen, har bystatus, og ligger sentralt i det aktuelle området.

– Både ved tidligere kommunesammenslåinger og ved sammenslåingene i den pågående reformen er det vanlig å bruke navn på de største byene og tettstedene som navn på de nye kommunene, skriver de videre.

Språkrådet mener Indre Østfold ikke vil være et passende navn, ettersom det allerede er navnet på et område som i dag omfatter ti kommuner. Etter sammenslåingen ville derfor den eventuelle nykommunen Indre Østfold bare inneholdt fem av ni kommuner. Det holder derfor heller ikke mål, mener Språkrådet.

Kommunene greide altså ikke å bestemme navn selv, og saken gikk derfor til Kommunaldepartementet. Det er de som har bedt Språkrådet anbefale et navn, og Språkrådet gir i sin tur anbefalingen til Kommunaldepartementet, som så tar en avgjørelse. Kommunikasjonsrådgiver i departementet, Kristell Helland, sier til Smaalenenes avis at saken nærmer seg en avgjørelse, og at beslutningen kommer i løpet av høsten.

Ikke bare i Østfold: 74 kommuner forsvinner fra kartet

– Askim har jo aldri vært Norges navle



Radioprogrammet Verdens rikeste land på NRK P3 har lenge vært engasjert i debatten om den nye østfoldkommunens navn. Gjennom en kampanje over flere måneder, har de forsøkt å få folk engasjert i avstemninger, med ønske om at kommunen skulle bli hetende Hurrahølet. Programleder Niklas Baarli reagerer sterkt når VG forteller ham at det nå ser mørkt ut for ønskenavnet.

– Denne prosessen har jo vært smått skandaløs. Jeg får umiddelbart lyst til å trekke en parallell til Catalonia, når man velger å overse en så sterk stemning i folket, sier han til VG.

Hva gjelder navnet Askim, som Språkrådet altså har anbefalt, har Baarli følgende å si:

– Det er dørgende kjedelig. Javel, så er Askim et godt etablert navn, men de burde jobbe hardere med å finne et samlende nytt navn. Her trenger vi en ny regnbuekommune med farger og spenning, mener han.

Han mener Askim, som jo allerede finnes, vekker assosiasjoner som en ny storkommune ikke trenger.

– Askim drar med seg masse bagasje, som mange kanskje ikke vil ha med seg. Og Askim har jo aldri vært Norges navle, hvis det er lov å si.

Baarli hadde håpet at Hurrahølet som navn i det minste kunne blitt med som en av kandidatene Språkrådet vurderte. Etter avisen Smaalenenes avstemning, hvor Hurrahølet fikk 57 prosent av stemmene, mener han dette er å overkjøre befolkningen.

– Hvis det ikke er for sent, må politikerne nå snu og lytte til folket, og se hva flertallet mener. Dette finnes det fakta på, og man kan ikke som politikere bare overse slike tall, sier Baarli til VG.