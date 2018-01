Miljøorganisasjonene tapte klimarettssaken

Greenpeace, Natur og ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte klimasøksmålet mot staten om å stanse videre oljeutvinning i Barentshavet. – Uforståelig, mener MDG.

Dommen falt i Oslo tingrett torsdag, og organisasjonene tapte saken. De må også betale sakskostnader på 580.000 kroner til Olje- og energidepartementet.

Høsten 2016 gikk Natur og ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon til sak mot regjeringen for deres utdeling av nye oljelisenser i Barentshavet. Saksøkerne mener lisensene strider mot Grunnlovens miljøparagraf.

Bakgrunnen for organisasjonenes sak er at Olje- og energidepartementet i 2016 tildelte til nye utvinningstillatelser i Barentshavet.

Mener miljøparagrafen ikke inkluderer utvinning i utlandet

Saken er Norges første klimarettssak, og pågikk i november. Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og ungdom, sier på en pressekonferanse at de hele tiden har visst at dette var et mulig utfall.

– Dette er juridisk nybrottsarbeid. Retten skriver at de er enige i vår tolkning av §112, mens uenigheten går på hvor mye som skal til å gå over terskelen for å bryte Grunnloven.

Den såkalte miljøparagrafen fastslår at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og at ressursene skal forvaltes slik at også de kommende generasjoners rettigheter ivaretas. Den krever også at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.

Oslo tingrett avviser organisasjonenes krav om at vedtaket må kjennes ugyldig, og slår også fast at staten har iverksatt tiltak slik loven krever. I dommen legger tingretten til grunn at Grunnlovens miljøparagraf ikke inkluderer oljeutvinning i utlandet.

– Konklusjonen blir feil

Skjoldvær understreker at hun og de andre saksøkerne ikke er enige i dette, og mener at klimaproblemet ikke kjenner landegrenser.

– Konklusjonen blir feil, for klimavitenskapen vet at verden ikke tåler mer olje og gass enn det som allerede er funnet – heller ikke norsk olje og gass, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace.

– Når retten kommer til at utslipp i utlandet er irrelevante, er det litt overraskende, fordi det vil bety at paragraf 112 har liten betydning i klimasaker, hvis det skal være korrekt forståelse av gjeldende rett. Da har man på en måte snevret inn rekkevidden, sier organisasjonenes advokat Cathrine Hambro.

Organisasjonene viser til at ethvert klimautslipp sett isolert sett blir lite i den store sammenhengen, og at hvis det skal være en betingelse, vil det gjøre det vanskelig å bruke miljøparagrafen.

MDG: En gedigen skuffelse

MDG-leder Rasmus Hansson kaller beslutningen fra tingretten en «grov feilvurdering» av hva klimaendringer er, og sikter til at det legges til grunn at miljøparagrafen ikke gjelder oljeutvinning i utlandet.

– Det er et klimafaglig faktum at utslipp, uansett hvor de skjer påvirker klimaet. Lisensene i 23 konsesjonsrunde skaper enorme utslipp, skriver han i en epost VG.

IKKE FORNØYD: Rasmus Hansson håper ikke konklusjonen fra tingretten får bestå. Foto: Mariam Butt , NTB scanpix

Han forteller at MDG kan fremme forslag om ytterligere klargjøring av miljøparagrafen.

– Hvis denne dommen blir stående vil MDG fremme forslag om ytterligere klargjøring av grunnlovens § 112, som gjør det reelt mulig å få felt en dom i norsk rettsvesen. Denne dommen er en gedigen skuffelse, først og fremst for våre barn og kommende generasjoner, skriver han og fortsetter:

– Det er uforståelig for folk at Stortinget bruker tid på å skjerpe grunnlovens miljøparagraf, når det umiddelbart viser seg at innskjerpingen viser seg å ha null effekt på et vedtak som har så dramatiske konsekvenser for borgernes rett til en fremtid med trygt klima..

SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken sier til VG at kampen for å redde klimaet vil fortsette selv om rettssaken ikke førte frem.

Vurderer å anke

Skjoldvær sier til NTB at organisasjonene vurderer å anke. Hittil har organisasjonene har samlet inn 1,2 millioner kroner fra enkeltpersoner for å dekke omkostninger. Nå har de to uker på seg til å betale saksomkostningene, og hun sier at de vil bli avhengig av kronerulling.

– Vi har jo tatt dette til retten fordi vi mener det er en viktig sak. Vi har et ønske om å ta saken videre. Men det er en stor økonomisk belastning.

– Vi betaler alltid for oss, det skal vi klare.

VURDERER ANKE: Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, advokat Cathrine Hambro og leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp i klimasøksmålet. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Oljebransjen er på sin side fornøyd med dommen. Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i Norsk olje og gass, sier til NTB at retten konkluderer i samsvar med viljen fra et samlet storting og et bredt flertall av befolkningen.

(VG/NTB)