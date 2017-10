Jekker ned CO2-regningen med milliarder

Regjeringen opplyser nå at karbonfangst og lagring i Norge kan koste to til fire milliarder kroner i året. Det er en brøkdel av hvordan Stortinget leste regnestykket til statsminister Erna Solberg (H).

Mandag ettermiddag overlot Erna Solberg til olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) å svare Stortinget på oppfølgingsspørsmål etter hennes uttalelser i spørretimen for to uker siden.

Les mer her: Ernas gigantiske CO2-regnestykke

Sammenlignet med NTP



Solberg sammenlignet kostnaden for karbonfangst og lagring, CCS, med størrelsen på de årlige prioriteringene til Nasjonal Transportplan i statsbudjettet.

I gjennomsnitt skal det brukes 77,7 milliarder kroner årlig til samferdsel fram til 2029.

Etter VGs oppslag mandag morgen, skriver Søviknes i et brev til Stortinget at årlige budsjettmessige konsekvenser i intesteringsfasen i fjor ble anslått til mellom 2,2 og 4,4 milliarder kroner:

«De årlige investeringskostnadene i en CO2-håndteringskjede kan, hvis det blir bygget tre fangsanlegg, fort bli i samme størrelsesorden som den årlige bevilgningsøkningen til samferdselsformål under Nasjonal Transportplan», skriver Søviknes i svarbrevet til stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap).

«Den årlige økningen har de seneste årene vært i størrelsesorden 2-4 milliarder kroner», fortsetter Søviknes.

Les mer her: Industrien truer med å gi opp karbonfangst

Ikke det hun sa



– Det var ikke det hun sa i Stortinget. Men jeg er glad for at regjeringen nå bringer kostnadene for CCS ned på jorden igjen, sier Else-May Botten til VG.

Hun krevde en skriftlig avklaring fra regjeringen om de fortsatt står ved løftet om å finansiere fullskala rensing av CO2 fra minst ett industrianlegg, samt transport og varig lagring under Nordsjøen etter Solbergs uttalelse i spørretimen:

– Abisjonsnivået vårt er fortsatt minst ett fullskala CO2-håndteringsprosjekt. Det ligger fast, sier olje- og energiministeren til VG.

Setter på vent



Etter regjeringens foreslåtte budsjettkutt fra 360 millioner kroner i år til 20 millioner i 2018, har sementprodusenten Norcem i Brevik varslet at de nå setter sitt prosjekt på vent:

– Det vil koste noe mer penger og ta noe mere tid på å komme i gang igjen om det skulle komme andre signaler, sier bærekraftdirektør Per Brevik i Norcem til VG.

Uheldig usikkerhet



De to andre industriselskapene som utreder karbonfangst, har ikke varslet nedtrekk:

– Det er uheldig for en prosjektorganisasjon at det skapes usikerhet rundt finansiering i forslaget til statsbudsjett. Karbonfangst og lagring er dyrt, men noe vi må gjøre om vi skal nå FNs togradersmål, sier Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme, som eier anlegget på Klemetsrud i Oslo.

– Finansiering er i orden ut dette året, men helt åpent fra nyttår. Og det er ikke helt avklart internt hos oss hvordan vi skal løse det, legger hun til.

Det tredje anlegget er Yaras ammoniakkfabrikk i Grenland.

– Vi har levert vår konseptstudie og har ikke noe arbeid gående akkurat nå, sier Kristin Nordal, kommunikasjonssjef i Yara.