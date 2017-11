Her er Oslos første elbusser

Slik ser de ut, elbussene som skal kjøre deg rundt i hovedstaden. Allerede neste uke kan de første frakte passasjerer.

Fakta om prosjektet Unibuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter, med 30 seter pluss førersete. Batterikapasitet på 75 kWh. Hurtiglading i cirka 5-8 minutter med 300kW via pantograf fra Siemens på endestopp på Mortensrud og etter hvert i Vika. Linje 74 er ca. 15 km lang mellom Vika og Mortensrud T. Nobina: To batterielektriske leddbusser på 18 meter. Batterikapasitet på 270kWh. Nattlading med 80kW for hver buss på bussanlegget på Jernkroken om natten og på dagtid mellom vognløp. Testes på linje 31E og 31 mellom Snarøya og Grorud T/Tonsenhagen, som er mellom 17-24 km lang. Norgesbuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter, med 28 seter pluss klappsete. Batterikapasitet på 125 kWh. Hurtiglading i 6-10 minutter med 400kW via pantograf på bussen fra Schunk og lademast fra Eko Energetyka på endeholdeplassen til linje 60 på Vippetangen. Linje 60 går mellom Vippetangen og Tonsenhagen, som er en rute på ca 12 km. Kilde: Ruter

Pilotprosjektet, som går over to år, omfatter seks busser med forskjellige typer ladeteknologi som nå skal testes ut. Bussene skal trafikkere linjene 31, 60 og 74.

– Dette er Norges første elbusser med hurtigladning og Norges første elleddbuss, forteller prosjektleder Jon Stenslet i Ruter.

Det er over to år siden de første elbussene ble satt i drift i Stavanger, men det er busser som har ladet om natten.

Flere av bussene som nå skal prøves ut i Oslo vil måtte lade hyppig underveis, men da bare i seks-åtte minutter. Dette gjøres ved hjelp av en såkalt pantograf.

En av ladestasjonene skal stå på Vippetangen, men denne er ennå ikke ferdig.

Girer opp

– Vi faser inn dette fram mot 2020. Ikke alle vil være elbusser da, men mange, sier Einar Wilhelmsen, byrådssekretær for miljø og samferdsel.

MDG-politikeren var stand-in for Lan Marie Nguyen Berg som var syk.

Ruter opplyser at i dag er 59 prosent av kollektivtransportens energiforbruk i Oslo fornybar.

Målet, ifølge Wilhelmsen, er at all kollektivtransport i byen skal være fossilfri om tre år.

– Vi blar over til et nytt kapittel i kollektivhistorien. Jeg er litt yr av å få være med på dette her, sa han før bussene la ut på sin første prøvetur fra Aker brygge torsdag.

Tre operatører

Det er ikke Ruter som eier bussene, men operatørene Unibuss, Norgesbuss og Nobina.

– Det er 200 000 elbusser i verden og 1000 i Europa, fortalte Nobina-sjef Jan Volsdal.

Samlet kostnadsramme for prosjektet er 43 millioner kroner. Pengene kommer fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, i tillegg til en andel fra operatørene og noe støtte fra Enova.