Obamas klimarådgiver i Norge: USA ferdig som klima-supermakt

Neste uke blir det internasjonal samling i Bonn - på det første klimatoppmøtet etter at president Donald Trump meldte USA ut av Paris-avtalen.

– Det er flaut å høre retorikken til dagens Trump-administrasjon. USA er ikke der resten av verden er, og vil tape når andre land går fremover og blir supermakter på ren energi, sier Brian Deese, tidligere klimarådgiver for president Barack Obama.

Deese er arkitekten bak Obamas klima- og energipolitikk, og tirsdag åpnet han Zero-konferansen på Folketeateret i Oslo. Deese var nådeløs i sin vurdering av klimapolitikken til USAs president Donald Trump.

– Jeg vil ikke skjønnmale situasjonen. Vi har en administrasjon som viser en manglende interesse i å spille en rolle for klima internasjonalt, og som ønsker å reversere nasjonale tiltak for utslippskutt. At USA ikke er på den internasjonale klima-arenaen, er et tilbakeslag. Og det på et tidspunkt hvor verden ikke har noe tid å tape, sier Deese.

Samling i Bonn

Neste uke starter klimatoppmøtet i Bonn, som blir det første toppmøtet etter Trumps sjokkerende klima-exit.

Selv om USA formelt sett ikke er ferdig utmeldt av Paris-avtalen før i 2019, vil Trumps nye klimakurs merkes: Under klimatoppmøtet i Paris var president Obamas innsats helt avgjørende for at det til slutt ble en internasjonal, bindende klimaavtale. Men sånt er det altså slutt på.

– USA har brukt mye politisk kapital på å få klima øverst på den politiske agendaen. Nå er USA fraværende og det er et lederskapvakuum internasjonalt, sier Deese.

Han mener USAs fravær som klimasupermakt gir andre land rom for å plukke opp og ikle seg ledertrøyen:

– Nå mer enn noen gang er det muligheter for land som er villige til å satse på grønn vekst, å bokse over sin egen vektklasse. De landene som posisjonerer seg nå, vil vinne kampen om jobber og ressurser i fremtiden. Norge og EU-landene står godt posisjonert, sier eks-rådgiveren.

BESKJED TIL PRESIDENTEN: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen orienterer om klimaforhandlingene i Bonn (COP23) sammen med Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen. Foto: Mariam Butt , NTB scanpix

Helgesen: EU kan ta ledertrøyen

Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen skal delta på klimakonferansen i Bonn. Han tror EU kan fylle tomrommet etter USA.

– Det vil ha betydning at USA ikke lenger vil spille en aktiv rolle. Tidligere har deres klimautsending tatt initiativet til at grupper av land møtes og Obama har kastet seg på telefonen når det er nødvendig. Jeg tror EU vil erstatte USAs rolle. Kina var også viktig i Paris-prosessen, det var et godt samarbeid mellom Obama og Kina. Angela Merkel er nok i år i beredskap for å ta noen telefoner. Nå har EU og Kina sagt at de skal samarbeide tett, og at det skal skje i Bonn, sier Helgesen til VG.

Målet med årets klimatoppmøte er arbeidet med Parisavtalens regler, blant annet hvordan land skal rapportere sine klimakutt, men beslutningene skal først tas på toppmøtet i 2018. Det viktigste i år er derfor å vise at det går fremover – selv med USA på sidelinjen, mener Helgesen.

– Det har kommet mange uttalelser om at verden går videre uten USA, men vi trenger ikke gode markeringer. Den viktigste beskjeden vi kan gi Trump, er at vi andre går videre, gjennomfører Parisavtalen og gjør jobben som trengs, sier Helgesen til VG.

Trump stanses på hjemmebane

På hjemmebane har Trump tatt flere grep som svekker USAs mulighet til å oppfylle forpliktelsene fra Paris-avtalen.

I januar signerte Trump en presidentordre for å reforhandle betingelsene for to omstridte oljerørledninger – og få dem bygget.

Presidenten har blant annet gjort det lettere for den amerikanske kullindustrien ved å fjerne regler som forbyr selskapene å dumpe avfall fra kullgruvene i elver, bekker og vassdrag.

Dette tiltaket, som nå er reversert, skulle kutte utslippene med 2,6 millioner tonn CO2 hvert år, ifølge Inside Climate News.

Trump har også signert en presidentordre om å avvikle Obamas «Clean Power Plan». Målet med planen var å kutte klimautslippene fra den amerikanske kraftsektoren med over 30 prosent innen 2030.

Deese sier det er en politisk usikkerhet i USA om hva som skal skje videre. For selv om Trump sier han skal vrake alle Obamas klimatiltak, er det ting selv verdens mektigste mann ikke rår over:

– Trump vil skrote Clean Power Plan, men de føderale myndighetene er lovpålagt å regulere utslipp fra kraftverk. Trump-administrasjonen kan kanskje vrake Clean Power Plan, men de er likevel nødt til å finne et alternativ. Ellers må de i retten og forklare seg. Trump-administrasjonen har ikke sagt hva de vil gjøre med dette, forklarer Deese.

Tro på marked og lokale krefter

Deese er likevel optimist på USA og klimaets vegne. Han mener toppmøtet i Bonn vil vise konkrete eksempler på at amerikanske stater, byer og selskaper tar et betydelig klimaansvar:

– Valget av Donald Trump har forent privat sektor i kampen mot klimaendringene. Det er en ekstraordinær aktivitet på statlig og lokalt nivå, og i privat sektor. 700 amerikanske selskaper, 16 stater og over 100 byer sier de stiller seg bak Paris-avtalen. Det er over halvparten av USAs brutto nasjonalprodukt og halvparten av den amerikanske befolkningen. Det er betydelig, sier han.

Deese har også stor tro på at markedskreftene ikke lar seg stanse av én presidents retorikk.

– Dagens bedriftsledere i USA investerer i et fem, ti, femten-årsperspektiv. Selv om det er usikkerhet i dag, så ser de forbi overskriftene og ser fremover. At det nå er markedet som driver frem endringer, skyldes det amerikanske beslutningstakere vedtok for flere år siden, sier Deese.

