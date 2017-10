Klassevenninne hevder hun varslet politiet tre ganger

En tidligere klassevenninne av Leah Rebiba Woldemariam forteller at hun varslet politiet etter et merkelig møte med venninnen på butikken i 2015.

– Jeg ringte til politiet med en bekymringmelding. Politiet mente hun var en voksen person og at hun selv kunne ta kontakt om hun trengte hjelp.

Det sier en kvinne som gikk i samme klasse som Leah Rebiba Woldemariam til VG. Woldemariam, som ble kalt Rebiba, ble funnet død sammen med sin mor og søster på Romsås i forrige uke.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, forteller at hun for noen år tilbake opplevde at venninnen ble gradvis mer og mer isolert.

– Mot slutten av ungdomsskolen merket vi at det var noe som ikke helt stemte. Hun ble mer og mer innesluttet. Hun ble helt annerledes. Hun ville ikke være sammen med oss lenger, og om hun pratet med oss, var det kun overfladisk.

Det var torsdag i forrige uke at politiet tok seg inn i en leilighet i en boligblokk på Romsås i Oslo. Der fant de Mebrak Solomon og døtrene Leah Rebiba Woldemariam og Nadia Abulaziz Adem. Ifølge politiet har de trolig ligget døde siden sensommeren. Alle tre var født tidlig i september, og fylte, dersom de da var i live, henholdsvis 69, 28 og 35 år.

Fredag ettermiddag og kveld var mange kjente og bekjente av de tre kvinnene samlet til minnestund i Sofienberg menighetshus. Også mange som ikke kjente dem var til stede, slik det er tradisjon for i det eritreiske miljøet.

Solomon Habtay forteller at han og en kamerat besøkte familien så sent som i slutten av juni. Da var alt som vanlig i leiligheten.

– Vi avtale at kameraten min skulle komme igjen noen dager senere. Da han kom hørte han at det var folk i leiligheten, men ingen åpnet opp da han banket på, sier Habtay.

– Bare feide det bort

Venninnen VG har snakket med kjente den yngste av døtrene. Hun forteller at de var flere venner som var bekymret tilbake i 2015.

– Vi var redde for henne. For at hun hadde blitt syk, og for at det ikke kom til å bli oppdaget før det var for sent.

SORG I NÆRMILJØET: Det er tent lys og lagt ned hvite roser utenfor borettslaget der en mor og hennes to voksne døtre ble funnet døde.

Beslutningen om å ringe til politiet tok hun etter å ha møtt klassevenninnen på butikken for første gang på lenge. Hun opplevde venninnen som avvisende, og syntes det så ut som hun ikke hadde det bra.

– Jeg ringte til politiet tre ganger den uken og sa at jeg var bekymret for henne, og at de måtte gjøre noe.

Kvinnen sier at politiet oppfordret henne til selv å forsøke å ta kontakt med venninnen.

– Jeg sa at jeg ringte fordi jeg var bekymret og fordi vi vennene allerede følte vi hadde gjort det vi kunne gjøre. De bare feide det bort. Nå i ettertid er jeg sint på politiet for at det ikke gjorde noe, samtidig som jeg kjenner på om jeg selv kunne gjort mer.

Politiet: – Ukjent for oss

ETTERFORSKER: Oslo-politiet jobber med å finne ut av hvorfor de tre kvinnene døde. Etterforskningen ledes av Kjetil Moen ved voldsavsnittet





Politiet sier til VG at de etter å ha gjennomgått sine systemer ikke kan se at noen har tipset dem om familien tidligere.

– Det er noe som er ukjent for oss. Vi har ikke registrert noen henvendelse. Men det er flere måter å registrerer ting hos politiet på, så jeg kan ikke utelukke at det har skjedd, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

Moen oppfordrer samtidig kvinnen til å ta kontakt med politiet slik at de kan få ettergått informasjonen.

– Venninnen sier at hun er veldig sint på politiet fordi hun ikke ble hørt. Hva er din kommentar til det?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det. Jeg tror at mange føler at man kunne gjort mer, og man kan være etterpåklok. Men når det er sagt; hvis hun har kommet med en konkret bekymringsmelding så må det ha blitt tatt en vurdering der og da, sier Moen og legger til at når en person er myndig, så er det begrenset hvor mye politiet kan gjøre.

– Vi vil ikke ha et samfunn hvor politi og helse går hjem og kontrollerer folk, fortsetter han.

Moen sier at politiet i påvente av den endelige obduksjonsrapporten jobber med å innhente informasjon, blant annet fra kommunikasjonsmidler, brev og sosiale medier for å kunne anslå et nærmere tidspunkt for når de døde.

– Datoen beveger seg hele tiden. Jeg forholder meg til sensommeren, så vil vi komme ut med mer spesifikk informasjon når vi vet mer eksakt om dødsdato, sier Moen. Han ønsker ikke å svare på når siste sikre spor av de tre i live, var.