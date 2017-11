Måtte steriliseres - saksøker staten

Inntil nylig måtte transpersoner la seg sterilisere for å få byttet kjønn i ID-papirer og pass. Nå saksøker Tobias og en 23-årig kvinne staten.

– Det kan nok komme flere saker, men disse to er egnet til å prøve om praksisen brøt med menneskerettighetene, sier advokatfullmektig Maria Hessen Jacobsen til VG.

Hun representerer de to som saksøker staten for steriliseringskravet som tidligere møtte transpersoner som søkte å bytte juridisk kjønn i Norge.

KJØNN I PERSONNUMMERET ** Det tredje siste sifferet i fødselsnummeret opplyser om en er registrert som kvinne eller mann i folkeregisteret. Kilde: Skatteetaten

Kravet var norsk praksis frem til 1. juli 2016. Da ble loven om bytte av juridisk kjønn endret, slik det er opp til den enkelte å bestemme hvilket kjønn de skal ha. Inntil da hadde transpersoner måtte gjennomgå diagnostisering og irreversibel sterilisering på Rikshospitalet.

Måtte velge

For Tobias, som er født i jentekropp, betydde dette at han som ung voksen måtte ta et vanskelig valg.

Han så på daværende tidspunkt ikke at det var noe annet alternativ enn å si ja til steriliseringen for å bli juridisk anerkjent som mann. Det var i forkant av dette ikke mulig å fryse ned egg i Norge, fordi Norge ikke tillater surrogati. Surrogati er det eneste gjenstående alternativet når reproduktive organer som blant annet livmor fjernes.

Tobias, som da var i begynnelsen i 20-årene, måtte derfor velge om han ville få biologiske barn eller gjennomgå den kjønnskorrigerende kirurgien - som betyr sterilisering.

– Du får et umulig valg, sier han til VG.

Det er dette som er bakgrunnen for at han saksøker staten. Han mener at norske myndigheter brøt menneskerettighetene og krever erstatning.

Tobias ønsker ikke å stå frem med fullt navn og bilde.

Søkte om å bli kvinne gang etter gang

Han er ikke alene om å saksøke staten for steriliseringskravet. Også en kvinne (23) mener at hun ble diskriminert, da hun gjennom flere år fikk nei til å bytte juridisk kjønn til kvinne fordi hun ikke hadde gjennomgått irreversibel sterilisering på Rikshospitalet.

Les også: Vegrer seg for å sende pasienter til Rikshospitalet

– Staten har nektet meg å endre juridisk kjønn, og pålagt meg å være juridisk mann når jeg hele tiden har vært en kvinne, sier hun til VG.

Artikkelen fortsetter under bildet

MONOPOL PÅ BEHANDLING: Frem til sommeren 2016 måtte alle som ville bytte juridisk kjønn innom psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo. I dag kan alle søke, men behandlingen gis fortsatt på Oslo universitetssykehus. Foto: TERJE PEDERSEN , NTB SCANPIX

Heller ikke hun ønsker å stå frem med navnet sitt. Hun forteller at personnummeret som fortalte at hun var juridisk mann - selv om hun levde og følte seg som kvinne - gang på gang tvang henne til å utlevere privat informasjon. Dette skjedde blant annet da hun søkte på jobber og skulle ha verv, forteller hun.

Nå håper hun at stevningen vil ha betydning for andre i en lignende situasjon.

– Jeg vil få en unnskyldning for at staten diskriminerte meg, samtidig som det kan hjelpe mange andre som også har blitt diskriminert, sier hun til VG.

I 2013 saksøkte 161 mennesker den svenske staten, men dette ble avvist av justisministeren. I vår fremmet den svenske regjeringen et forslag om en tidsbegrenset erstatningsordning på 225.000 svenske kroner. Også de som ikke er sterilisert kan ifølge forslaget søke. Forslaget har vært ute på høring, og den svenske interesseorganisasjonen RFSL har krevd 535.000 svenske kroner til rammede transpersoner.

SVERIGE ** Steriliseringskravet ble i vårt naboland fjernet 1. juni 2013. ** Nå skjer juridisk kjønnsskifte etter at en får diagnosen transsekualisme. Dette fås vanligvis etter ett års medisinsk utredning og at en har levd som opplevd kjønn i ett år. Til sammen betyr det i praksis to år før en kvalifiserer. ** Den svenske Socialstyrelsen godkjenner 96-97 prosent av søknadene. Kilde: RFSL / Foreningen Fri

Kaller det tvangssterilisering

I stevningen av Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet i Norge kalles praksisen «tvangssterilisering», fordi det hevdes at samtykket ble gitt under sterkt press.

– Fjerning av reproduktive organer har selvsagt vært en naturlig del av forløpet for mange, men det er svært alvorlig at staten har satt dette som vilkår for endring av fødselsnummer. Det har stilt allerede utsatte mennesker i en posisjon der de må velge mellom å få leve ut sin kjønnsidentitet og det å kunne få barn, sier advokatfullmektig Hessen Jacobsen.

Regjeringsadvokaten, som representerer staten, har frist til i midten av november med å svare på stevningen. Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at de har mottatt stevningen, og at den knytter seg til praktiseringen av reglene før Lov om endring av juridisk kjønn trådde i kraft 1. juli 2016.

– Ut over dette ønsker ikke departementet å kommentere de pågående rettssakene, skriver seniorrådgiver Cathrine Slaaen i kommunikasjonsenheten i en e-post til VG.

I dag lever Tobias i et parforhold med en kvinne. De har ikke vært samme så lenge, men begge medgir at samtalen om barn på et tidspunkt ville gjort seg gjeldende om ikke Tobias var sterilisert.

Ettersom transseksualisme er betegnet som en psykiatrisk lidelse i Norge, tror de at det også kan bli vanskelig å adoptere. Tobias forteller at han først og fremst går til søksmål for transpersoner som har det vanskelig.

– Jeg håper det kommer til å hjelpe mange, sier han.