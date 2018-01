Atle Pettersen (28) avslører at han er blitt forlovet med kjæresten Cathrine Eide.

Det forteller programlederen og musikeren på sin Instagram-profil første nyttårsdag.

Under sin nyttårshilsen med et bilde, der TV2-journalist Eide viser frem forlovelsesringen mens hun tar en selfie med kjæresten, proklamerer musikeren til sine nesten 70.000 følgere:

«Ekstra godt nytt år til oss. 6 år så langt og jeg gleder meg til de 60 neste».

– Jeg har ikke lyst til å utlevere all verdens, men jeg kan bekrefte at det stemmer. Vi er veldig glade. Det har vært en hyggelig jul, sier Pettersen til VG.

Les mer: Atle Pettersen: – Når jeg driter meg ut, fortrenger jeg det (VG+)

Vil ikke avsløre detaljer

Selv vil ikke TV-profilen avsløre hvordan forlovelsen foregikk.

– Det tenker jeg at kan være mellom oss, sier han.

Forlovelsen skjedde like før jul, men paret har så langt ikke rukket å fastsette noen dato for det kommende bryllupet.

– Nei, det er litt tidlig enda, sier 28-åringen.

– Hvordan reagerte hun da du fridde?

– Det vil jeg også holde for meg selv, men hun ble selvfølgelig veldig glad, sier en hemmelighetsfull Pettersen.

Les også: Atle Pettersen har tilbrakt 70 timer hos tattovører

Møttes under «Skal vi danse»

Atle Pettersen har de siste årene vært å se på skjermen som programleder for «Beat for beat», etter at han overtok for Ivar Dyrhaug hos NRK i 2015.

28-åringen fra Skien er også kjent som vokalist i bandet The Scheen, og har deltatt på en rekke TV-programmer, deriblant «X-faktor», hvor han kom på andreplass i 2010, «Stjernekamp» (2013) og «Skal vi danse», hvor han gikk av med seieren i 2011.

Det var også der han møtte kjæresten. Atle svinset på parketten, og Cathrine intervjuet ham etter sendingen. Paret bor nå sammen i en leilighet i Oslo.

I 2016 inntok han Folketeateret under oppsetningen av «Singing in the rain», sammen med programleder Stian Blipp.

Musikeren var først å se på skjermen allerede som 14-åring, hvor han deltok i «Melodi grand prix jr.» i 2003, med den selvskrevne låta «Hekta på brett».

I 2017 ble det klart at Pettersen skal lede Idrettsgallaen sammen med programleder Helene Olafsen på NRK.

Video: Vegard Harm snoker i mobilen til Atle Pettersen